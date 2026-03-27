Wadephul vyzval Irán na mierové rokovania so Spojenými štátmi
Nemecký minister podľa vlastných slov šéfovi americkej diplomacie jasne zdôraznil, že Berlín je pripravený pomôcť pri zaistení bezpečnej lodnej dopravy v Hormuzskom prielive.
Autor TASR
Berlín 27. marca (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v piatok vyzval Irán na začiatok serióznych mierových rokovaní so Spojenými štátmi. Po rokovaní skupiny G7 zároveň zdôraznil, že Teherán nesmie získať jadrové zbrane ani predstavovať hrozbu pre región Blízkeho východu, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters, DPA a AFP.
„Hospodárske dôsledky (vojny) už pociťujeme všade, najmä v Európe, a to celkom výrazne. Preto sme tieto otázky veľmi dôkladne prerokovali a neexistuje absolútne žiadny nesúlad. Zo strany Spojených štátov neprichádza žiadna žiadosť, najmä adresovaná nám, aby sme poskytli vojenský príspevok pred ukončením bojových operácií,“ povedal Wadephul.
Nemecký minister podľa vlastných slov šéfovi americkej diplomacie Marcovi Rubiovi jasne zdôraznil, že Berlín je pripravený pomôcť pri zaistení bezpečnej lodnej dopravy v Hormuzskom prielive - hneď ako sa vojna skončí. Vyzval aj na jednotu medzi členmi skupiny G7, do ktorej patrí aj Francúzsko, Británia, Taliansko, Japonsko a Kanada.
Ministri zahraničných vecí skupiny G7 v piatok vyzvali na okamžité zastavenie útokov proti civilistom a civilnej infraštruktúre vo vojne na Blízkom východe. Zároveň opätovne zdôraznili potrebu obnoviť bezpečnú a voľnú plavbu v Hormuzskom prielive, ktorý je fakticky zablokovaný od začiatku konfliktu.
