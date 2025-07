Wadephul vyzval Irán na spoluprácu s MAAE ohľadom jadrového programu

Paríž 18. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v piatok vyzval Irán, aby plne spolupracoval s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a aby sa zapojil do rokovaní s Európou a Spojenými štátmi o svojom jadrovom programe. Wadephul tak urobil počas rokovaní so svojim francúzskym náprotivkom Jeanom-Noëlom Barrotom v Paríži, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



„(Európa je) plne odhodlaná, v prvom rade, spraviť všetko, aby dosiahla diplomatické riešenie na základe rokovaní,“ uviedol nemecký minister podľa portálu Baha Breaking News. Európa je tiež pripravená uvaliť na Irán sankcie v prípade, že rokovania nebudú úspešné.



„Očakávame spoľahlivé rokovania s nami a so Spojenými štátmi. Neexistuje iný spôsob, ako túto otázku vyriešiť,“ dodal Wadephul.



Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo pohrozili Iránu opätovným zavedením prísnych sankcií, ak sa v najbližších mesiacoch nedosiahne konkrétny pokrok v súvislosti s novou jadrovou dohodou, pripomína DPA.



Irán v piatok kritizoval európske hrozby vo forme sankcií v súvislosti s rokovaniami o jadrovom programe Teheránu a označil ich za nezodpovedné. Paríž, Londýn a Berlín by mali „odložiť opotrebovanú politiku hrozieb a nátlaku“, napísal iránsky minister zahraničných vecí Abbás Araghčí na platforme X.



Jadrová dohoda medzi Iránom a svetovými veľmocami z roku 2015 zmiernila sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Americký prezident Donald Trump od dohody odstúpil v roku 2018. Jej platnosť uplynie v októbri 2025.



Washington a Teherán viedli niekoľko kôl rokovaní s cieľom dosiahnuť novú dohodu, keď ich Izrael prerušil útokom na Irán, čo viedlo k 12-dňovému ozbrojenému konfliktu. Od jeho konca už USA aj Irán naznačili ochotu vrátiť sa k rokovaciemu stolu, no Teherán sa odmietol vzdať svojho práva na obohacovanie uránu.



Irán opakovanie odmieta tvrdenia, že sa usiluje o výrobu jadrovej zbrane. Trvá na tom, že jeho jadrový program slúži len na mierové účely.