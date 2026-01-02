< sekcia Zahraničie
Wadephul vyzval na rozsiahlu reformu Bezpečnostnej rady OSN
Nemecko sa bude v júni 2026 uchádzať o kreslo nestáleho člena Bezpečnostnej rady na obdobie 2027 - 2028.
Autor TASR
Berlín 2. januára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval na rozsiahlu reformu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Bezpečnostná rada musí odrážať svet 21. storočia, a nie bezprostredné povojnové obdobie po roku 1945,“ povedal minister pre nemeckú tlačovú agentúru a zopakoval predchádzajúce výzvy Berlína na zmenu. „Preto sa budeme veľmi usilovať o to, aby najmä globálny Juh zastával oveľa silnejšiu úlohu v tejto inštitúcii,“ uviedol.
Nemecko sa bude v júni 2026 uchádzať o kreslo nestáleho člena Bezpečnostnej rady na obdobie 2027 - 2028. Rada sa skladá z 15 členov z celkového počtu 193 členských štátov OSN. Päť jadrových veľmocí a víťazov druhej svetovej vojny sú stálymi členmi s právom veta. Patria sem Spojené štáty, Čína, Rusko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko. Zostávajúcich desať kresiel sa strieda medzi ostatnými členskými štátmi každé dva roky. Súpermi Nemecka v hlasovaní vo Valnom zhromaždení budú Rakúsko a Portugalsko.
Wadephul pripomenul, že Nemecko v uplynulých rokoch napríklad spolupracovalo s malými ostrovnými štátmi na formovaní zahraničnej politiky zameranej na klímu, ktorá zohľadňovala špecifické existenciálne výzvy týchto štátov. Dodal, že v roku 2026 bude opäť cieľom Nemecka posilňovať toto globálne partnerstvo.
„Po výraznom pôsobení v Európe a Ázii sa jeho súčasťou teraz stanú aj Indopacifik, Afrika a Latinská Amerika,“ povedal minister.
Upozornil, že Bezpečnostná rada OSN aj prostredníctvom rezolúcie podporujúcej mierový plán pre Blízky východ preukázala, že je schopná plniť svoju funkciu. Nemecká vláda sa však domnieva, že orgán potrebuje rozsiahlu reformu s cieľom zjednodušiť a zefektívniť určité oblasti.
Nemecký kancelár Friedrich Merz koncom novembra na okraj summitu EÚ a Afriky v Angole povedal, že podporuje požiadavky na dve stále miesta v Bezpečnostnej rade pre Afriku. Dodal, že Európa a Afrika spolu disponujú viac ako 40 percentami všetkých hlasov v OSN.
„Spoločne máme veľký vplyv,“ povedal Merz. „Ale aby tomu tak bolo, Afrika musí byť lepšie zastúpená na medzinárodnej úrovni - a to spôsobom, ktorý odráža význam tohto kontinentu,“ zdôraznil.
