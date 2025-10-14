< sekcia Zahraničie
Wadephul vyzval Trumpa, aby zvýšil tlak na Putina
Pokiaľ ide o Pásmo Gazy, Wadephul očakáva, že hnutie Hamas tam v budúcnosti nebude zohrávať žiadnu úlohu.
Autor TASR
Sofia 14. októbra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby po svojom úspešnom sprostredkovaní dohody o prímerí v Pásme Gazy zvýšil tlak aj na šéfa Kremľa Vladimira Putina s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej sa Wadephul takto vyjadril počas návštevy Bulharska, píše TASR.
Trump podľa šéfa nemeckej diplomacie „rozhodujúcim spôsobom prispel“ k uzavretiu dohody o Pásme Gazy, v rámci ktorej v prvej fáze došlo okrem iného k zastaveniu bojov a prepusteniu zvyšných izraelských rukojemníkov zadržiavaných militantným hnutím Hamas. O druhej fáze, ktorá má riešiť aj otázku odovzdania zbraní Hamasom, sa už rokuje.
Nemecko teraz apeluje na Trumpa, aby „pokračoval vo svojom úsilí o začatie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou“, povedal Wadephul počas stretnutia so svojím bulharským náprotivkom Georgom Georgievom v Sofii.
Vláda v Berlíne má od súčasnej americkej administratívy veľké očakávania vzhľadom na to, že Trump „presvedčivo preukázal záujem o uzatváranie mierových dohôd v rôznych častiach sveta“, uviedol minister s tým, že Nemecko je pripravené podporiť prezidenta USA v mierovej iniciatíve k vojne na Ukrajine, ktorá sa už viac než tri roky bráni ruskej invázii. Stojí za to podľa neho vynaložiť všetko úsilie práve teraz, skôr než vypuknú väčšie boje.
Pokiaľ ide o Pásmo Gazy, Wadephul očakáva, že hnutie Hamas tam v budúcnosti nebude zohrávať žiadnu úlohu. V nemeckej televízii ARD v pondelok večer vyhlásil, že Hamas sa musí vzdať zbraní a nemal by mať žiadny politický vplyv. „A úlohou Palestínčanov bude vzdať sa tejto organizácie,“ povedal.
Hamas podľa neho predstavuje nielen „čistý teror“, ale aj ideológiu. Nemecký minister podotkol, že ľudia sa uchyľujú k radikalizmu, keď nemajú žiadne vyhliadky do budúcnosti. „Preto musíme teraz otvoriť Palestínčanom cesty, aby tam mohli žiť, aby mali šancu jedného dňa mať svoj vlastný štát,“ povedal a Palestínčanov vyzval, aby sa od militantného hnutia oslobodili a našli novú formu spolupráce.
Trump podľa šéfa nemeckej diplomacie „rozhodujúcim spôsobom prispel“ k uzavretiu dohody o Pásme Gazy, v rámci ktorej v prvej fáze došlo okrem iného k zastaveniu bojov a prepusteniu zvyšných izraelských rukojemníkov zadržiavaných militantným hnutím Hamas. O druhej fáze, ktorá má riešiť aj otázku odovzdania zbraní Hamasom, sa už rokuje.
Nemecko teraz apeluje na Trumpa, aby „pokračoval vo svojom úsilí o začatie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou“, povedal Wadephul počas stretnutia so svojím bulharským náprotivkom Georgom Georgievom v Sofii.
Vláda v Berlíne má od súčasnej americkej administratívy veľké očakávania vzhľadom na to, že Trump „presvedčivo preukázal záujem o uzatváranie mierových dohôd v rôznych častiach sveta“, uviedol minister s tým, že Nemecko je pripravené podporiť prezidenta USA v mierovej iniciatíve k vojne na Ukrajine, ktorá sa už viac než tri roky bráni ruskej invázii. Stojí za to podľa neho vynaložiť všetko úsilie práve teraz, skôr než vypuknú väčšie boje.
Pokiaľ ide o Pásmo Gazy, Wadephul očakáva, že hnutie Hamas tam v budúcnosti nebude zohrávať žiadnu úlohu. V nemeckej televízii ARD v pondelok večer vyhlásil, že Hamas sa musí vzdať zbraní a nemal by mať žiadny politický vplyv. „A úlohou Palestínčanov bude vzdať sa tejto organizácie,“ povedal.
Hamas podľa neho predstavuje nielen „čistý teror“, ale aj ideológiu. Nemecký minister podotkol, že ľudia sa uchyľujú k radikalizmu, keď nemajú žiadne vyhliadky do budúcnosti. „Preto musíme teraz otvoriť Palestínčanom cesty, aby tam mohli žiť, aby mali šancu jedného dňa mať svoj vlastný štát,“ povedal a Palestínčanov vyzval, aby sa od militantného hnutia oslobodili a našli novú formu spolupráce.