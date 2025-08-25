< sekcia Zahraničie
Wadephul žiada Putina o mier na Ukrajine

Autor TASR
Záhreb 25. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby začal rýchlo rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pohrozil tiež ďalšími sankciami proti Moskve, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Ak si prezident Putin myslí, že môže hrať o čas, tak sa mýli,“ vyhlásil Wadephul počas stretnutia so šéfom chorvátskej diplomacie Gordanom Grličom-Radmanom.
Wadephul zdôraznil, že na Rusko sa musí naďalej vyvíjať tlak, a dodal, že Európska únia proti nemu pripravuje 19. balík sankcií. Teraz je na Putinovi, aby dokázal, že je skutočne ochotný pracovať na dosiahnutí spravodlivého mieru, vyhlásil nemecký minister. „Na základe všetkého, čo vidíme, o tom existujú značné pochybnosti,“ pokračoval Wadephul.
Ukrajina podľa neho už urobila ústupok tým, že je ochotná rokovať bez ďalších predbežných podmienok. Nemecký minister zároveň sľúbil, že Kyjev „budeme naďalej podporovať politicky, ekonomicky a vojensky“.
Radman vyzdvihol pokračujúcu európsku podporu pre Ukrajinu na ceste k spravodlivému a trvalému mieru bez akýchkoľvek zmien jej hraníc prostredníctvom násilia.
„Vieme, že akýkoľvek iný scenár by mal negatívne dôsledky na bezpečnosť juhovýchodnej Európy a najmä západného Balkánu... Iné riešenia, ktoré odmeňujú agresora, so sebou nesú potenciál ďalších expanzívnych tendencií a nestability, a to ako v Európe, tak aj globálne,“ uviedol Radman.
