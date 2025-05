Wadephul žiada spoluprácu s USA pre ukončenie vojny na Ukrajine

Berlín/Washington 28. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval na užšiu spoluprácu so Spojenými štátmi v súvislosti s pokračujúcou ruskou ofenzívou na Ukrajine. Šéf nemeckej diplomacie v utorok odcestoval na svoju prvú oficiálnu návštevu Washingtonu, počas ktorej má s americkým rezortným partnerom Marcom Rubiom diskutovať o súčasných medzinárodných krízach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Aby sme konečne priviedli Putina k rokovaciemu stolu, aby sme zabezpečili, že Rusko pristúpi na seriózne rokovania, musíme pokračovať v tlaku,“ povedal Wadephul pred utorkovým odletom do USA. „My Európania budeme pokračovať v sprísňovaní sankcií a americký Kongres je tiež pripravený na ďalšie sankcie,“ dodal.



Wadephul zároveň zdôraznil dôležitosť transatlantickej spolupráce pre slobodu v Európe. Varoval, že Putin v útokoch na Ukrajinu pokračuje s rovnakou brutalitou napriek intenzívnemu mierovému diplomatickému úsiliu, napríklad zo strany Spojených štátov. „Chceme konečne ukončiť utrpenie na Ukrajine, chceme okamžité prímerie a chceme udržateľný mier,“ vyhlásil.



Nemecký minister takisto oznámil plány diskutovať s americkými predstaviteľmi o možnej realizácii dvojštátneho riešenia v Pásme Gazy ako najlepšej šance na trvalý mier v regióne. „Naliehavo potrebujeme prelom v rokovaniach o prímerí, ktoré povedie k prepusteniu rukojemníkov a masívnemu rozšíreniu humanitárnej pomoci,“ povedal šéf nemeckej diplomacie.