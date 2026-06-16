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Wadephul: Zvážime účasť v misii na odmínovanie Hormuzského prielivu
Dodal, že akákoľvek účasť Nemecka by si vyžadovala primeraný právny rámec podľa medzinárodného aj nemeckého práva a taktiež súhlas parlamentu.
Autor TASR
Berlín 16. júna (TASR) - Nemecko zváži svoju účasť na operáciách zameraných na odstránenie mín z Hormuzského prielivu len keď bude jasné, že sa boje skončili a Spojené štáty aj Irán podporia túto misiu. Uviedol to v pondelok pre verejnoprávnu televíziu ZDF nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
„Najprv potrebujeme vedieť, či je zrejmé, že už nedochádza k žiadnym nepriateľským akciám a či obe strany chcú, aby iní odmínovali oblasť,“ povedal Wadephul. „Ak je to tak, môžeme o tom diskutovať,“ konštatoval.
Dodal, že akákoľvek účasť Nemecka by si vyžadovala primeraný právny rámec podľa medzinárodného aj nemeckého práva a taktiež súhlas parlamentu.
„Sme na to pripravení. Sme pripravení to urobiť,“ uviedol Wadephul s tým, že podmienky na bezprostredné získanie tohto parlamentného mandátu ešte neboli vytvorené.
Britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a talianska premiérka Giorgia Meloniová v noci na pondelok oznámili, že sú odhodlaní podporiť obnovenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive pomocou „čisto obrannej, nezávislej misie“, v rámci ktorej by bola odmínovaná táto dôležitá námorná trasa. Vyjadrili sa tak v spoločnom vyhlásení po oznámení dosiahnutia dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení vojny.
Wadephul dodal, že spomínaná dohoda, ktorej podpis je očakávaný v piatok, musí riešiť iránsky jadrový program. „Ide o to, aby Irán pochopil, že nemôže disponovať jadrovými zbraňami. To je úplne jasné,“ konštatoval minister. Nemecko, Británia, Francúzsko a Taliansko podľa neho budú trvať na zárukách v tejto otázke, inak Európa nebude schopná zmierniť sankcie voči Teheránu.
„Najprv potrebujeme vedieť, či je zrejmé, že už nedochádza k žiadnym nepriateľským akciám a či obe strany chcú, aby iní odmínovali oblasť,“ povedal Wadephul. „Ak je to tak, môžeme o tom diskutovať,“ konštatoval.
Dodal, že akákoľvek účasť Nemecka by si vyžadovala primeraný právny rámec podľa medzinárodného aj nemeckého práva a taktiež súhlas parlamentu.
„Sme na to pripravení. Sme pripravení to urobiť,“ uviedol Wadephul s tým, že podmienky na bezprostredné získanie tohto parlamentného mandátu ešte neboli vytvorené.
Britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a talianska premiérka Giorgia Meloniová v noci na pondelok oznámili, že sú odhodlaní podporiť obnovenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive pomocou „čisto obrannej, nezávislej misie“, v rámci ktorej by bola odmínovaná táto dôležitá námorná trasa. Vyjadrili sa tak v spoločnom vyhlásení po oznámení dosiahnutia dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení vojny.
Wadephul dodal, že spomínaná dohoda, ktorej podpis je očakávaný v piatok, musí riešiť iránsky jadrový program. „Ide o to, aby Irán pochopil, že nemôže disponovať jadrovými zbraňami. To je úplne jasné,“ konštatoval minister. Nemecko, Británia, Francúzsko a Taliansko podľa neho budú trvať na zárukách v tejto otázke, inak Európa nebude schopná zmierniť sankcie voči Teheránu.