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Wadephula šokovalo, ako Trump tlačil na návrat Huanga do čela Nvidie
Nvidia v pondelok opätovne vymenovala Huanga za svojho prezidenta a generálneho riaditeľa.
Autor TASR
Berlín 24. novembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok vyhlásil, že ho šokovalo, akým spôsobom americký prezident Donald Trump tlačil na spoločnosť Nvidia, aby do vedenia opätovne dosadila Jensena Huanga. Šéf nemeckej diplomacie pochybuje o tom, že takéto zásahy zo strany amerického prezidenta sú správne. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Nvidia v pondelok opätovne vymenovala Huanga za svojho prezidenta a generálneho riaditeľa. Rozhodlo o tom jednomyseľne predstavenstvo spoločnosti. Huang z vedenia Nvidie odstúpil pred menej než dvomi týždňami pre aféru s údajnou čínskou špiónkou Alice Huangovou. Trump označil rozhodnutie predstavenstva za správne a primerané.
Hovorca Bieleho domu Steven Cheung potvrdil, že Trump sa na opätovnom vymenovaní Huanga priamo podieľal. Server Semafor s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Trump sa telefonicky pripojil k zasadnutiu predstavenstva Nvidie, aby sa zasadil za návrat Huanga. Prezident pre stanicu CNBC povedal, že bez jeho zásahu by predstavenstvo takto zrejme nepostupovalo. Predstavitelia Demokratickej aj Republikánskej strany v Kongrese to kritizovali.
„Úprimne povedané, šokovalo ma to, pretože pokiaľ viem – ak sa osobne zamyslím nad minulosťou – nikdy som nevidel ani si nespomínam na takýto zásah zo strany politikov do činnosti konkrétnej spoločnosti. Mám určité pochybnosti, či je toto dobrý model pre budúcnosť,“ povedal Wadephul na fóre v Berlíne. „Máme dostatočný dôvod na to, aby sme bránili medzinárodný poriadok založený na pravidlách, čo zároveň znamená, že v slobodných, demokratických a na pravidlách založených krajinách by sa politická moc mala zdržať zasahovania do hospodárskej činnosti podnikov,“ dodal.
Huang odstúpil z vedenia Nvidie 12. novembra po zverejnení informácií o svojich mimomanželských vzťahoch s čínskou podnikateľkou Alice Huangovou, ktorú podozrievajú z toho, že je špiónkou čínskej vlády, a aj s vysokopostavenou manažérkou spoločnosti, ktorá mu bola priamo podriadená.
Huangovú, ktorá pôsobila ako manažérka v singapurskej cloudovej spoločnosti Megaspeed International, v súčasnosti vyšetrujú americké úrady pre podozrenie z porušovania vývozných kontrol a nelegálneho presmerovania pokročilých čipov Nvidie pre umelú inteligenciu do čínskych firiem.
Staronový šéf Nvidie má 1. decembra vypovedať v Snemovni reprezentantov pred výbormi pre zahraničné veci, dohľad nad spravodajskými službami a pre strategickú konkurenciu medzi Spojenými štátmi a Komunistickou stranou Číny.
Nvidia v pondelok opätovne vymenovala Huanga za svojho prezidenta a generálneho riaditeľa. Rozhodlo o tom jednomyseľne predstavenstvo spoločnosti. Huang z vedenia Nvidie odstúpil pred menej než dvomi týždňami pre aféru s údajnou čínskou špiónkou Alice Huangovou. Trump označil rozhodnutie predstavenstva za správne a primerané.
Hovorca Bieleho domu Steven Cheung potvrdil, že Trump sa na opätovnom vymenovaní Huanga priamo podieľal. Server Semafor s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Trump sa telefonicky pripojil k zasadnutiu predstavenstva Nvidie, aby sa zasadil za návrat Huanga. Prezident pre stanicu CNBC povedal, že bez jeho zásahu by predstavenstvo takto zrejme nepostupovalo. Predstavitelia Demokratickej aj Republikánskej strany v Kongrese to kritizovali.
„Úprimne povedané, šokovalo ma to, pretože pokiaľ viem – ak sa osobne zamyslím nad minulosťou – nikdy som nevidel ani si nespomínam na takýto zásah zo strany politikov do činnosti konkrétnej spoločnosti. Mám určité pochybnosti, či je toto dobrý model pre budúcnosť,“ povedal Wadephul na fóre v Berlíne. „Máme dostatočný dôvod na to, aby sme bránili medzinárodný poriadok založený na pravidlách, čo zároveň znamená, že v slobodných, demokratických a na pravidlách založených krajinách by sa politická moc mala zdržať zasahovania do hospodárskej činnosti podnikov,“ dodal.
Huang odstúpil z vedenia Nvidie 12. novembra po zverejnení informácií o svojich mimomanželských vzťahoch s čínskou podnikateľkou Alice Huangovou, ktorú podozrievajú z toho, že je špiónkou čínskej vlády, a aj s vysokopostavenou manažérkou spoločnosti, ktorá mu bola priamo podriadená.
Huangovú, ktorá pôsobila ako manažérka v singapurskej cloudovej spoločnosti Megaspeed International, v súčasnosti vyšetrujú americké úrady pre podozrenie z porušovania vývozných kontrol a nelegálneho presmerovania pokročilých čipov Nvidie pre umelú inteligenciu do čínskych firiem.
Staronový šéf Nvidie má 1. decembra vypovedať v Snemovni reprezentantov pred výbormi pre zahraničné veci, dohľad nad spravodajskými službami a pre strategickú konkurenciu medzi Spojenými štátmi a Komunistickou stranou Číny.