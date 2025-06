Wadephul:Nemecko, Francúzsko a Británia sú pripravené rokovať s Iránom

Berlín 15. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul tvrdí, že Nemecko, Francúzsko a Británia sú pripravené na okamžité rokovania s Iránom o jeho jadrovom programe v rámci úsilia o deeskaláciu napätia na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Wadephul, ktorý je v súčasnosti na návšteve Blízkeho východu, v sobotu povedal, že sa usiluje prispieť k deeskalácii konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Tvrdí, že Teherán už predtým nevyužil možnosť na konštruktívne rozhovory.



„Dúfam, že je to stále možné,“ povedal šéf nemeckej diplomacie pre nemeckú televíziu ARD. „Nemecko je spoločne s Francúzskom a Britániou pripravené. Ponúkame Iránu okamžité rokovania o jadrovom programe. Dúfam, že (ponuka) je prijatá,“ pokračoval Wadephul.



„Je to tiež kľúčovým predpokladom na dosiahnutie upokojenia tohto konfliktu, že Irán nepredstavuje nebezpečenstvo pre región, Izraelský štát ani pre Európu,“ vyhlásil nemecký minister.



Konflikt sa podľa Wadephula skončí len vtedy, keď sa na Irán a Izrael bude vyvíjať tlak zo všetkých strán. Tvrdí, že existuje spoločné očakávanie, že v priebehu budúceho týždňa sa obe strany musia pokúsiť prerušiť špirálu násilia.



Na otázku, či verí, že iránska vláda by mohla padnúť, odpovedal, že sa domnieva že izraelským zámerom nie je zvrhnúť vládu v Iráne, píše Reuters.



Nemecký minister zahraničných vecí sa vyjadril aj k humanitárnej situácii v Pásme Gazy, ktorá je podľa neho neakceptovateľná. Vyzval Izrael, aby povolil neobmedzený prístup humanitárnym organizáciám.



„Hlad, umieranie, utrpenie ľudí v Gaze musí skončiť,“ vyhlásil. Dodal, že za vojnu je zodpovedné palestínske militantné hnutie Hamas a skupina podľa neho musí prepustiť zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiava od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy.