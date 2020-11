Wales obmedzí predaj alkoholu a skráti otváracie hodiny pubov

Cardiff 30. novembra (TASR) - Puby, bary a reštaurácie vo Walese nebudú môcť od piatkového večera (4. decembra) predávať alkohol a svoje prevádzky musia povinne zatvoriť o 18.00 h. Sprísnené opatrenia v boji proti koronavírusu oznámil v pondelok v Cardiffe waleský premiér Mark Drakeford. Informovala o tom agentúra DPA.



Ďalšie reštrikcie sú podľa slov Drakeforda nevyhnutné na záchranu životov, ako aj pre to, aby sa zabránilo preťaženiu nemocníc. Ak by nedošlo k sprísneniu opatrení, mohlo by vo Walese podľa odhadov prísť o život v súvislosti s ochorením COVID-19 ďalších vyše 1000 ľudí. "Naše modely naznačujú, že ak nebudeme konať, v zimnom období môže dôjsť k 1000 až 1700 úmrtiam, ktorým sa dá zabrániť," varoval predseda vlády.



Nové obmedzenia sa týkajú aj kín, bowlingových centier a iných voľnočasových stredísk vo Walese - tie zostanú zatvorené na minimálne dva týždne. Telocvične a kaderníctva zostávajú nateraz otvorené, poznamenala agentúra AFP. To, či sa epidemiologická situácia zlepšila, a či je možné pristúpiť k určitým uvoľneniam, sa bude prehodnocovať v polovici decembra a následne každé tri týždne.



Od začiatku pandémie zomrelo na koronavírus vo Walese už takmer 2600 ľudí. V celej Británii zaznamenali viac ako 58.000 úmrtí - najviac v Európe.



V Anglicku sa 2. decembra skončí čiastočný lockdown s rozsiahlymi obmedzeniami, ktorý je v platnosti od 5. novembra. Jednotlivé oblasti sa následne vrátia k regionálnym opatreniam v závislosti od počtu prípadov.



Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko sa minulý týždeň dohodli na zmiernení opatrení počas vianočných sviatkov - v priebehu piatich dní budú povolené stretnutia ľudí až z troch domácností.