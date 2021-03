Wales oznámil prvé uvoľňovanie obmedzení, prípady nákazy tam klesajú

Londýn 12. marca (TASR) - Vláda Walesu oznámila v piatok plán uvoľňovania niektorých opatrení proti šíreniu koronavírusu, keďže prípady nákazy v tejto historickej krajine Spojeného kráľovstva klesajú. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.



Už od soboty sa budú môcť znovu stretávať dve domácnosti, a to vonku v súkromných záhradách. Pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 to povedal prvý minister Walesu Mark Drakeford.



"Pre mnoho rodín to znamená, že sa starí rodičia budú môcť znova stretnúť s vnúčatami. Je to náznak toho, že teraz opatrne, obozretne, krokom za krokom ideme po ceste k znovuotváraniu waleských škôl," povedal líder waleskej vlády.



Kým kaderníctva sa budú môcť opäť otvoriť v pondelok 15. marca, obchody nepredávajúce nevyhnutý tovar musia zostať zatvorené.



Drakeford oznámil, že ľudia vo Walese budú môcť ísť cez veľkonočné sviatky na dovolenku, ale iba do ubytovacích zariadení, kde sa budú sami stravovať.



Turisti z ostatných častí Británie nebudú mať možnosť prísť do Walesu, dodal prvý minister. Poukázal tým na opatrenia platné v Anglicku, ktoré nedovoľuje tamojším obyvateľom cestovanie počas Veľkej noci, ak nie je nevyhnutné.



Drakeford však podľa svojich slov dúfa, že ľudia z celej Británie budú môcť prísť do Walesu na dovolenku už v lete.



Uvoľňovanie obmedzení nastáva v čase, keď očkovanie vo Walese s vyše troma miliónmi obyvateľov rýchlo postupuje. Podľa oficiálnych údajov tam zatiaľ dostalo prvú dávku vakcíny proti koronavírusu viac ako milión ľudí.