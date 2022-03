Wales zákonom zakázal fyzické tresty detí

Londýn 21. marca (TASR) - Nový zákon zakazujúci akúkoľvek formu telesných trestov detí vstúpil v pondelok do platnosti v britskej historickej krajine Wales, informujú agentúry AFP a DPA.



Zákonom budú odteraz zakázané fyzické tresty detí vrátanie faciek, bitia a trasenia zo strany ich rodičov alebo vychovávateľov. Vzťahuje sa to aj na deti, ktoré sú vo Walese iba na návšteve.



Zmena tiež znamená, že udretie dieťaťa sa bude považovať za klasické napadnutie – tak isto, ako by bolo zaň považované aj v prípade dospelého. Rovnaký zákon je v súčasnosti v platnosti už aj v Škótsku.



Dávanie faciek dieťaťu bolo už predtým považované za nezákonné, avšak povolené v prípade, že ide o "primeraný trest", vysvetľuje AFP. V takejto podobe zostáva zákon naďalej v platnosti v Anglicku i Severnom Írsku.



Čo však je považované za "primeraný" trest, závisí od viacerých faktorov – od veku dieťaťa, či po údere zostali na tele dieťaťa stopy, alebo či bola pri treste použitá päsť, prípadne nejaký nástroj, napríklad palica či opasok.



"V modernom Walese už nie je miesto pre fyzické tresty," uviedol vo vyhlásení tamojší premiér Mark Drakeford.



Zákony proti fyzickým trestom detí prijalo už viac než 60 krajín sveta. Podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa by mali byť deti chránené od akejkoľvek fyzickej i mentálnej ujmy.