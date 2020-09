Wales zavedie lockdown v ďalších štyroch oblastiach

Cardiff 30. septembra (TASR) - Obmedzenia v oblasti pohybu osôb zavedú od štvrtka v ďalších štyroch oblastiach Walesu z dôvodu nárastu počtu prípadov koronavírusu SARS-CoV-2, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica Sky News s odvolaním sa na waleské ministerstvo zdravotníctva. Špeciálne opatrenia už platia v 12 správnych oblastiach krajiny.



Waleský minister zdravotníctva Vaughan Gething povedal, že nové opatrenia ovplyvnia ďalších 500.000 ľudí. Obmedzenia vstúpia do platnosti vo štvrtok o 18.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) a týkajú sa grófstiev Denbighshire a Flintshire i okolia miest Conwy a Wrexham. Všetky tieto oblasti ležia v severnej časti Walesu.



Obyvatelia nebudú môcť cestovať mimo svojho regiónu okrem prípadov, keď na to existuje vážny dôvod ako cesta do práce alebo za účelom vzdelávania. Stretnutia s ľuďmi žijúcimi mimo spoločnej domácnosti budú povolené len vo vonkajších priestoroch.



Špeciálne opatrenia sú v súčasnosti v platnosti v 12 z 22 správnych oblastí krajiny, pripomína Sky News. Pridanie ďalších štyroch znamená, že opatrenia postihnú viac ako 2,3 milióna obyvateľov. Wales má približne 3,2 milióna obyvateľov.



Nárast počtu prípadov nákazy v štyroch oblastiach na severe krajiny je spájaný s ľuďmi, ktorí sa stretávajú v uzavretých priestoroch a nerešpektujú dodržiavanie odstupu, i s obyvateľmi vracajúcimi sa s nákazou z dovolenky v zahraničí.



Wales v utorok hlásil 366 nových prípadov nákazy a tri úmrtia. Celkový počet potvrdených prípadov nákazy v krajine stúpol na 23.597. V spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo už 1615 ľudí.