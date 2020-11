Wales zrušil budúcoročné záverečné skúšky pre stredoškolákov

Londýn 10. novembra (TASR) - Wales sa rozhodol zušiť pre rok 2021 záverečné skúšky na stredných školách, pričom študenti budú klasifikovaní na základe hodnotenia učiteľov, informovala o tom v utorok spravodajská stanica BBC.



Waleská ministerka školstva Kirsty Williamsová povedala, že z dôvodu pandémie nového koronavírusu nie je možné zaručiť pre všetkých rovnaké podmienky na skúšky. Zrušené tak budú skúšky GCSE a AS a A Level. Obdobný osud postihol stredoškolské záverečné skúšky vo Walese už aj v tomto roku. Zrušené boli vtedy v rámci lockdownu, pričom študenti končili taktiež len s hodnotením učiteľov.



Hodnotenia pre rok 2021 začnú učitelia vypracúvať v druhej polovici jarného semestra. Williamsová uviedla, že takýto postup bol prekonzultovaný aj s univerzitami v celej Británii, ktoré potvrdili, že sú zvyknuté akceptovať pri prijímaní rôzne typy záverečných hodnotení.



Skúšky GCSE (General Certificate of Secondary Education) sa za normálnych okolností uskutočňujú v 11. ročníku školskej dochádzky a po ich úspešnom absolvovaní získajú študenti doklad o ukončení vzdelávania. Študenti, ktorí sa rozhodnú pokračovať v ďalšom štúdiu na strednej škole s cieľom uchádzať sa o štúdium na univerzite, následne absolvujú v 13. ročníku skúšky A Level, ktorých časťou sú aj skúšky AS Level.