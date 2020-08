Walesa na výročie hnutia Solidarita varuje pred populizmom vlády

Gdansk 31. augusta (TASR) - Bývalý poľský protikomunistický predák Lech Walesa v pondelok varoval pred populizmom vo svojej politicky a názorovo hlboko rozdelenej krajine, ktorá si pripomína 40. výročie dosiahnutia prelomovej dohody vedúcej k vzniku slobodného odborového hnutia Solidarita. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Obavy o silu demokracie v Poľsku sa vŕšia od roku 2015, keď sa k moci dostala pravicová populistická strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá začala realizovať kontroverzné reformy, kritizované doma i v zahraničí.



"Ľudia dnes volia populistov a demagógov, pretože im sľubujú zmenu. Títo populisti síce správne diagnostikovali súčasné problémy, ale ich riešenia sú nesprávne," povedal Walesa stovkám zhromaždených v historických lodeniciach v meste Gdansk pri pobreží Baltského mora.



Na tomto mieste došlo 31. augusta 1980 k podpísaniu dohody medzi poľským komunistickým režimom a štrajkujúcimi zamestnancami gdanských lodeníc pod Walesovým vedením, ktorá umožnila vytvorenie Solidarity. Išlo o prvú odborovú organizáciu v bývalom východnom bloku.



"Musíme zastaviť (zákonodarnú) iniciatívu týchto populistov a nahradiť ju rozumnejšími riešeniami a lepšími štruktúrami," zdôraznil 76-ročný Walesa, ktorého slová cituje AFP.



Komunistický režim však od podpísanej dohody odstúpil a v roku 1981 vyhlásil v Poľsku výnimočný stav so zámerom rozdrviť Solidaritu, ku ktorej sa pridalo desať miliónov ľudí - viac než štvrtina obyvateľstva krajiny.



Hnutie odišlo do ilegality, ale vrátilo sa v roku 1989, keď s režimom vyrokovalo dohodu o slobodných voľbách. Toto víťazstvo odštartovalo prevažne pokojný rozpad východného bloku počas nasledujúcich dvoch rokov.



Walesa, ktorému v roku 1983 udelili Nobelovu cenu mieru, sa stal prvým demokraticky zvoleným prezidentom Poľska po roku 1989. Poľsko úspešne prijalo demokraciu a trhové hospodárstvo, v roku 1999 vstúpilo do NATO a v roku 2004 do EÚ.



V súčasnosti však reformy vládnucej strany PiS vrhajú tieň na demokraciu v Poľsku. Kritici vrátane Bruselu obviňujú vládu z podkopávania nezávislosti súdov a právneho poriadku.



PiS trvá na tom, že zmeny sú nevyhnutné na boj proti korupcii v súdnictve, ktoré stále zaťažuje dedičstvo komunizmu. Strana, na čele ktorej stojí Walesov úhlavný rival Jaroslaw Kaczynski, taktiež tvrdí, že pomery v Poľsku po roku 1989 boli zavedené na základe defektného kompromisu medzi komunistami a liberálnym krídlom Solidarity.



Reformy spustené stranou PiS, ako aj jej rétorika namierená proti komunite LGBT, názorovo rozdeľujú Poľsko ako ešte nikdy predtým, konštatuje AFP.