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Walesa odporučil Magyarovi konať rýchlejšie pri likvidácii neliberálne
Walesa viedol v roku 1980 v gdanských lodeniciach štrajk, ktorý prerástol do celorepublikového prejavu odporu proti komunistickému režimu.
Autor TASR
Budapešť 28. júla (TASR) - Bývalý poľský prezident a nositeľ Nobelovej ceny za mier Lech Walesa v rozhovore pre týždenník HVG uviedol, že sa spýtal predsedu maďarskej vlády Pétera Magyara, či niekoho z predchádzajúcich vlád premiéra Viktora Orbána už posadili do väzenia. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Poľský exprezident sa v maďarskom hlavnom meste zúčastnil na bezpečnostnej konferencii inštitútu Egyensúly Intézet. „Spýtal som sa Pétera Magyara, či už niekoho posadili do väzenia, lebo ak nie, mali by pracovať rýchlejšie,“ povedal 83-ročný Walesa.
Bývalý líder hnutia Solidarita povedal, že na likvidáciu neliberálneho štátu je potrebná rozhodnosť, ktorej Poliaci nemali dostatok. Maďari by preto mali konať rýchlo a odhodlane.
„Viktorovi Orbánovi som veľa pomáhal, ale to, čo teraz o ňom počúvam, sa mi veľmi nepáči,“ povedal Walesa vlani na tejto bezpečnostnej konferencii.
Walesa viedol v roku 1980 v gdanských lodeniciach štrajk, ktorý prerástol do celorepublikového prejavu odporu proti komunistickému režimu. Bol spoluzakladateľom nezávislých odborov Solidarita a v roku 1983 dostal Nobelovu cenu za mier. V rokoch 1990 až 1995 bol prezidentom Poľska a o štyri roky neskôr ho časopis Time zaradil medzi 100 najvýznamnejších politikov 20. storočia.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Poľský exprezident sa v maďarskom hlavnom meste zúčastnil na bezpečnostnej konferencii inštitútu Egyensúly Intézet. „Spýtal som sa Pétera Magyara, či už niekoho posadili do väzenia, lebo ak nie, mali by pracovať rýchlejšie,“ povedal 83-ročný Walesa.
Bývalý líder hnutia Solidarita povedal, že na likvidáciu neliberálneho štátu je potrebná rozhodnosť, ktorej Poliaci nemali dostatok. Maďari by preto mali konať rýchlo a odhodlane.
„Viktorovi Orbánovi som veľa pomáhal, ale to, čo teraz o ňom počúvam, sa mi veľmi nepáči,“ povedal Walesa vlani na tejto bezpečnostnej konferencii.
Walesa viedol v roku 1980 v gdanských lodeniciach štrajk, ktorý prerástol do celorepublikového prejavu odporu proti komunistickému režimu. Bol spoluzakladateľom nezávislých odborov Solidarita a v roku 1983 dostal Nobelovu cenu za mier. V rokoch 1990 až 1995 bol prezidentom Poľska a o štyri roky neskôr ho časopis Time zaradil medzi 100 najvýznamnejších politikov 20. storočia.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)