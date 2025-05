Walesa: Pomáhal som Orbánovi. Ale čo robí teraz, sa mi nepáči

Budapešť 20. mája (TASR) - Bývalý poľský prezident a držiteľ Nobelovej ceny za mier Lech Walesa v Budapešti opatrne kritizoval vládu premiéra Viktora Orbána. Za zločinca označil bývalého námestníka poľského ministra spravodlivosti Marcina Romanowského, ktorému vlani Maďarsko udelilo azyl a dôrazne podporil vstup Ukrajiny do Európskej únie, napísal v utorok server privatbankar.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Walesa sa v pondelok zúčastnil na budapeštianskej konferencii o bezpečnostnej politike, ktorú zorganizoval inštitút Egyensúly Intézet.



„Viktorovi Orbánovi som veľa pomáhal, ale to, čo teraz počujem o ňom, sa mi veľmi nepáči,“ povedal 82-ročný poľský exprezident na otázku o Orbánovej politike voči Ukrajine a Rusku. Dodal, že je potrebné, aby Ukrajina bola prijatá do EÚ.



O Romanowskom povedal, že je to zlodej a zločinec. „Mal by sa sám udať a postaviť pred súd. Medzi týmito dvoma národmi boli veľmi dobré vzťahy, škoda ich bolo takto pokaziť. Povedzte mi, kde je (Romanowski), zoberiem ho domov,“ dodal. Poznamenal, že aj Maďarsko sa takýchto ľudí zbaví, a že maďarský premiér bude tiež zodpovedať za svoje činy.



Walesa je bývalý elektrikár. V gdanských lodeniciach počas nadvlády komunistickej strany v roku 1980 viedol štrajk a spoluzakladal nezávislé odbory Solidarita.



V roku 1983 získal Nobelovu cenu za mier a v roku 1999 ho časopis Time zaradil medzi 100 najvýznamnejších politikov 20. storočia, píše privatbankar.hu.