Walesa: Taktiku proti Rusku treba zmeniť z vojenskej na osvetovú

Varšava 12. marca (TASR) - Taktika vo vojne proti Rusku sa musí zmeniť, vyhlásil v utorok bývalý poľský prezident Lech Walesa, ktorý sa v tejto súvislosti inšpiroval tým, ako sa jeho odborový zväz Solidarita kedysi postavil proti sile východného bloku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry PAP.



"Ak by svet bojoval rovnako ako Solidarita, a zvíťazil, mali by sme šancu na víťazstvo," vyhlásil 80-ročný držiteľ Nobelovej ceny za mier z roku 1983.



Solidarita sa pod vedením Walesu stala prvým nezávislým odborovým zväzom vo východnom bloku a začala bezprecedentnú výzvu voči komunistickej vláde v Poľsku, než ju v decembri 1981 potlačilo stanné právo. Napriek tomu pomohla zlomiť systém, ktorý sa nakoniec v roku 1989 zrútil.



"Zatiaľ to robíme po starom - s tankami, raketami a hrozbou jadrového zničenia. Týmto prístupom sa dá získať len málo," dodal. Walesa zdôraznil, že je potrebné zmeniť spôsob boja.



"Na svete je dostatok zbraní na to, aby zničili Zem desaťkrát. Prečo by sme chceli získať ešte viac? Musíme hľadať iný spôsob riešenia tohto problému," povedal. Podľa jeho názoru by bolo správnou cestou presvedčiť bežných ruských občanov, že vojnou na Ukrajine prichádzajú o veľa.



"Inak bude svet smerovať k záhube," varuje Walesa.



"Ak dnes porazíme Rusko namiesto toho, aby sme mu pomohli zmeniť jeho politický systém, o 20 rokov s ním budú musieť opäť bojovať naši vnuci. Svet teraz potrebuje zmeniť taktiku z vojenskej na propagandistickú. K tomuto barbarstvu neviedol Stalin ani Lenin, ale politický systém," tvrdí exprezident.



Walesa ďalej povedal, že keby ruský prezident Vladimir Putin vládol len dve funkčné obdobia, ako je to vo väčšine demokratických krajín, nebol by schopný získať takúto moc. "Pomôžme Rusom zmeniť ich politický systém tým, že im ukážeme, že je to v ich rukách," vyzval poľský líder z rokov 1990-1995.



Podľa Walesu Poľsko pred osudom dnešnej Ukrajiny zachránil vstup do NATO 12. marca 1999 - politický krok, ktorý jeho krajine pomohol na ceste od komunizmu smerom na Západ.



"Ukrajina a Bielorusko dnes čiastočne trpia aj za nás. Ak by sa Poľsku nepodarilo uniknúť (vplyvu Moskvy) vstupom do NATO a EÚ, boli by sme vo vojne s Ruskom tiež. Zázrakom sa nám však podarilo uniknúť, a to bola naša záchrana," zakončil Walesa.