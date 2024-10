Walesa: Víťazstvo Trumpa by bolo nešťastím pre celý svet

Varšava 14. októbra (TASR) - Niekdajší poľský prezident a nositeľ Nobelovej ceny za mier Lech Walesa sa domnieva, že víťazstvo republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa v tohoročných amerických voľbách by bolo "nešťastím" pre celý svet. Vyjadril sa tak v nedeľu večer v krátkom príspevku na sociálnej sieti Facebook.



Walesa napísal, že nemá vo zvyku zasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín, avšak práve táto záležitosť je "pre svet príliš dôležitá" na to, aby sa zdržal vyjadrovania.



"Veľmi verím v to, že Američania budú hlasovať zodpovedne.... Som úplne presvedčený, že zvolenie Trumpa BY BOLO NEŠŤASTÍM PRE USA A CELÝ SVET," napísal bez ďalších podrobností.



Walesa bol od roku 1980 vedúcou osobnosťou nezávislých odborov Solidarita, ktoré sa v Poľsku zasadzovali za práva pracujúcich a väčšiu mieru slobody a výrazne prispeli k pádu komunistickej totality o deväť rokov neskôr.



V roku 1983 získal za zásluhy o demokraciu Nobelovu cenu za mier, pripomína agentúra AP.



V roku 1990 sa stal prvým poľským prezidentom zvoleným priamou voľbou. Mandát zastával jedno funkčné obdobie - do roku 1995.