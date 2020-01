Walesa vyčítal Dudovi výrok o justičných reformách

Varšava 20. januára (TASR) - Niekdajší líder poľského protikomunistického hnutia a neskorší prezident Lech Walesa skritizoval v pondelok súčasnú hlavu štátu Andrzeja Dudu za to, že prirovnal snahu vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) presadiť reformy súdnictva k boju proti komunizmu.



Walesa odkázal Dudovi prostredníctvom Twitteru, že ako spoluzakladateľ odborového hnutia Solidarita nepripustí, aby bolo spájané so spornými reformami poľského súdnictva. "Postoj, ktorý prezentujete, je ničením deľby moci, za ktorú Solidarita bojovala," napísal exprezident, ktorý je držiteľom Nobelovej ceny mieru.



Duda predtým vyjadril uznanie Solidarite za jej zásluhy na nastolení slobody v Poľsku a Európe. Počas víkendového vystúpenie na pôde miestnej pobočky hnutia v Katoviciach obhajoval spomínané reformy a kritizoval údajnú privilegovanú skupinu sudcov, ktorá podľa neho tejto iniciatíve národno-konzervatívnej vlády vzdoruje.



"Dúfam, že to dokážeme prelomiť - tak, ako sme kedysi prekonali komunizmus," povedal Duda s tým, že cieľom je "celková očista poľského domu".



Vláda PiS od svojho nástupu k moci v roku 2015 dostáva do sporov s orgánmi EÚ. Obavy Bruselu okrem iného vzbudzujú reformy justície, ktoré podľa kritikov oslabujú nezávislosť súdov. Vládna strana Právo a spravodlivosť reformy obhajuje potrebou zvýšenia efektívnosti súdnych orgánov a ich očistenia od sudcov z komunistickej éry.