Walesa vyzval na zmenu systému v Rusku

Varšava 3. februára (TASR) - Poľský bojovník za slobodu Lech Walesa po uväznení ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného vyzval v stredu na medzinárodnú spoluprácu, ktorá bude viesť k "zmene systému" v Rusku. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Bývalý vodca robotníckeho hnutia Solidarita, ktoré dokázalo pokojnou cestou ukončiť v roku 1989 komunistický režim v Poľsku, označil Navaľného za "hrdinu", ktorý raz dostane Nobelovu cenu mieru.



Niekdajší poľský prezident Walesa (77) sa takto vyjadril deň po tom, čo popredného kritika Kremľa Navaľného odsúdili na väzenie. Verdikt súdu viedol k tomu, že do ulíc Moskvy vyšli na protest jeho podporovatelia.



"Ešte nemá Nobelovu cenu (mieru), ale zaslúži si ju, ak bude trvať na svojom postoji," povedal Walesa, ktorému túto cenu odovzdali v roku 1983 za vodcovstvo v hnutí Solidarita.



"Potrebujeme takých hrdinov, ako je on, ale takisto žiadame iný druh medzinárodnej solidarity, ktorá prinesie zmenu systému v Rusku," povedal Walesa pre AFP v interview v meste Gdansk, kde začal svoj boj proti komunistickému režimu.



Moskovský súd zmenil v utorok podmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a šiestich mesiacov, ktorý dostal ruský opozičný politik Navaľnyj v roku 2014 v kauze Yves Rocher za spreneveru, na nepodmienečný. Bojovník proti korupcii Navaľnyj (44) si odpyká dva roky a osem mesiacov za mrežami. On sám vyhlasuje, že obvinenia boli zámienkou na jeho umlčanie.



Walesa v interview povedal, že keby mal možnosť rozprávať sa s Navaľným, povedal by mu, aby sa držal jeho príkladu z komunistického obdobia a aby bojoval proti systému.



"Cítil som, že netreba viniť ľudí, ale systém, ktorý umožňuje nemorálne správanie lídrov. A toto je vidieť aj v Rusku," uviedol Walesa. "Nemali by sme bojovať proti Putinovi, proti konkrétnym jednotlivcom či polícii. Namiesto toho by sme mali bojovať za nový systém, ktorý zabráni takémuto druhu správania," dodal.