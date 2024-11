Wall Street Journal: Irán plánuje mohutný a komplexný útok na Izrael

Teherán 4. novembra (TASR) — Napriek varovaniu USA plánuje Irán nový útok na Izrael. Protiútok bude "mohutný a komplexný", cituje americký denník The Wall Street Journal (WSJ) nemenovaného egyptského predstaviteľa oboznámeného s týmto zámerom Teheránu. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Na nový útok mieni Irán podľa iránskych a arabských zdrojov použiť rakety s väčšími hlavicami než pri predchádzajúcom údere z 1. októbra.



Okrem Revolučných gárd bude do útoku nasadená aj regulárna armáda. "Naša armáda prišla o vojakov, takže musí reagovať," cituje WSJ iránskeho predstaviteľa. Októbrový izraelský útok na Irán si vyžiadal životy troch vojakov a jedného civilistu.



Irán by podľa iránskeho predstaviteľa mohol spustiť nový útok z územia Iraku. Nechce ním však ovplyvniť prezidentské voľby v USA, uskutoční ho preto po utorňajšom hlasovaní, ale ešte pred inauguráciou budúceho šéfa Bieleho domu, ktorá bude 20. januára.



USA nedávno varovali Irán, že ak znova zaútočí na Izrael, sotva dokázal presvedčiť izraelskú vládu, aby bola zdržanlivá ako v októbri, keď terčom odvetného útoku boli továrne na výrobu rakiet a vojenské objekty, uviedla americký spravodajský web Axios.



Irán v apríli prvýkrát priamo zaútočil na Izrael, pričom nasadil vyše 300 dronov a rakiet. Reagoval tak na útok na budovu iránskeho veľvyslanectva v sýrskom hlavnom meste Damask, pri ktorom zahynuli dvaja iránski generáli z Revolučných gárd. Irán z jeho vykonania obvinil Izrael.