Wall Street Journal: Izrael a Hamas sú naďalej pripravení rokovať

Dubaj/Tel Aviv 22. januára (TASR) – Aj keď Izrael odmietol požiadavku hnutia Hamas, ktoré podmieňuje prepustenie rukojemníkov ukončením bojov v Pásme Gazy, rokovania podľa denníka Wall Street Journal (WSJ) pokračujú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Americký denník s odvolaním sa na diplomatické zdroje v nedeľu uviedol, že USA, Egypt a Katar na obe strany naliehajú, aby pristúpili k diplomatickému procesu zahŕňajúcemu postupné kroky. Začiatkom by bolo prepustenie rukojemníkov, po ktorom by nasledoval odsun izraelskej armády z Gazy a koniec vojny. Rokovania by podľa správy mali pokračovať v najbližších dňoch v Káhire.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu podmienky Hamasu odmietol. Objasnil, že islamistické hnutie žiada za prepustenie vyše 130 rukojemníkov ukončenie vojny, stiahnutie izraelských síl a pokračovanie vlády Hamasu v Pásme Gazy. Požaduje tiež prepustenie "vrahov a násilníkov", ktorých Izrael zadržal po brutálnom útoku Hamasu a ďalších extrémistov zo 7. októbra.



"Ak by s tým súhlasili, potom by naši vojaci padli zbytočne," povedal Netanjahu. V takom prípade by podľa neho Izrael nebol schopný zaručiť bezpečnosť svojich občanov a ďalší útok by bol len otázkou času.



Izrael a Hamas sú však prinajmenšom znova ochotní viesť rozhovory, ktoré uviazli po ukončení prímeria v novembri, informoval WSJ s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami. Ochota hovoriť o rámcových podmienkach je pozitívnym krokom, citoval denník jeden zo zdrojov.