Wall Street Journal: Musk a Putin sú v tajnom kontakte od roku 2022

Washington 25. októbra (TASR) - Americký miliardár Elon Musk je od roku 2022 v pravidelnom kontakte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, uviedol denník The Wall Street Journal (WSJ), na ktorý sa odvolal portál Politico, píše TASR.



Musk a Putin údajne pokračovali vo svojich rozhovoroch aj v tomto roku, a to aj v čase, keď Musk začal viac kritizovať americkú vojenskú podporu Ukrajine a aktívne sa zapojil do volebnej kampane republikánskeho kandidáta na post prezidenta Donalda Tumpa, uviedol WSJ s odvolaním na nemenované spravodajské zdroje.



Ruský prezident raz údajne požiadal Muska, aby neaktivoval svoju satelitnú internetovú službu Starlink nad Taiwanom. Podľa Politica išlo zo strany Putina o láskavosť voči čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, tvrdia dva zdroje oboznámené s touto žiadosťou.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok na tlačovej konferencii odmietol tvrdenia o tom, že ruský prezident komunikuje s Muskom. "Nie, nie je to pravda," povedal a dodal, že Putin hovoril s Muskom len raz, a to v roku 2022, píše Reuters. Peskov už predtým podľa Politica povedal, že jediná komunikácia ruského prezidenta s Muskom bola počas telefonátu, keď diskutovali o "vesmíre, ako aj o súčasných a budúcich technológiách".



Musk po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 poskytol Ukrajine bezplatný prístup k službe Starlink. Ukrajina dostala tisíce antén SpaceX Starlink, ktoré sa pripájajú k satelitom a pomáhajú ľuďom zostať pripojení na internet. Služba bola považovaná za dôležitý nástroj v schopnosti Ukrajiny brániť sa ruským silám. SpaceX však takmer rok po začiatku invázie uviedla, že Ukrajina túto technológiu využívala aj na zameriavanie ruských pozícií, čím porušila jej zásady. Spoločnosť preto prijala opatrenia, ktorými Ukrajine obmedzila možnosti využívať jej satelitné internetové služby na vojenské účely.



Miliardár v októbri 2022 zverejnil na sieti Twitter, teraz známej ako X, sériu kremeľských výrokov o vojne, ktoré prezentoval ako plán na dosiahnutie mieru. To vyvolalo odpor zo strany ukrajinských predstaviteľov vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského.



Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) vo februári informovala, že ruská armáda využíva Muskovu satelitnú službu v okupovaných častiach Ukrajiny. Kremeľ tvrdenie poprel a uviedol, že družicový internetový systém Starlink nebol certifikovaný na použitie v Rusku a nebol ani do Ruska oficiálne dodaný, preto ho nemožno používať.



Informácie o Muskových kontaktoch s Kremľom sú podľa WSJ v americkej administratíve prísne utajované a niekoľko predstaviteľov Bieleho domu uviedlo, že o nich nevedeli.



Musk dosiaľ na tieto tvrdenia nereagoval.