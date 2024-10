Wall Street Journal: Sinwár nariadil obnoviť útoky v Izraeli

Tel Aviv 9. októbra (TASR) - Líder palestínskeho militantného hnutia Hamas Jahjá Sinwár nariadil ostatným vodcom na Západnom brehu Jordánu, aby obnovili samovražedné teroristické útoky v Izraeli. Urobil tak krátko po tom, čo na svojom poste nahradil zabitého Ismáíla Haníju. Vo svojom článku to s odvolaním sa na nemenované arabské spravodajské zdroje napísal americký denník Wall Street Journal.



Nariadenie Sinwár vydal krátko pred neúspešným samovražedným útokom bombou v Tel Avive z 18. augusta. Prihlásilo sa k nemu hnutie Hamas. Vtedy prišiel o život muž, ktorý stál za plánovaným útokom. Bomba mu vybuchla v ruksaku, pričom ho na mieste zabila a ľahko zranila okoloidúceho.



Niektorí vysokopostavení členovia Hamasu mali podľa WSJ výhrady voči rozhodnutiu Sinwára, ale od jeho nástupu k moci sa k tejto záležitosti nevyjadrovali. Jeho predchodca Haníja zahynul ešte v júli pri predpokladanom izraelskom útoku v Teheráne.



Samovražedné útoky boli samozrejmosťou počas prvej aj druhej intifády koncom 20. a začiatkom 21. storočia, napísal portál denníka The Times of Israel (TOI). Odkedy Izrael vybudoval okolo ním okupovaného Západného brehu Jordánu bezpečnostnú hranicu a posilnil spravodajské metódy, sú však takéto útoky zriedkavé.



Článok WSJ zároveň potvrdzuje predchádzajúce správy, že Sinwár taktiež nedávno obnovil kontakt so sprostredkovateľmi dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov zajatých Hamasom po vlaňajšom útoku na Izrael.



Americký denník tvrdí, že si prezrel ručne písaný list Sinwára zo septembra. V ňom sa uvádza, že Hamas je pripravený na dlhotrvajúcu opotrebovaciu vojnu s cieľom "zlomiť vôľu Izraela" a pripraviť pôdu pre zánik židovského štátu.



WSJ podľa izraelského portálu vykresľuje príbeh, v ktorom je Sinwár extrémistom dokonca aj v radoch militantné hnutia. Údajne minulý rok odmietol vycestovať z Pásma Gazy na zmierovacie rozhovory so súperiacimi palestínskymi frakciami pre obavy, že ho vtedajší politický vodca Hamasu Haníja počas nich zosadí. Sinwár bol vtedy lídrom hnutia v Pásme Gazy.



Sinwár je v Izraeli považovaný za strojcu útoku kománd Hamasu a ďalších palestínskych skupín zo 7. októbra 2023 na Izrael, ktorý si vyžiadal stovky mŕtvych a zranených a bol spúšťačom následnej izraelskej vojenskej operácie v Pásme Gazy.



Načasovaním tohto útoku na Izrael Sinwár podľa nemenovaných arabských a izraelských zdrojov prekvapil aj ostatných členov Hamasu v zámorí, uviedol WSJ. To podnietilo predstaviteľov hnutia v Katare v súkromí nazvať ho "megalomanom". Sám Sinwár údajne v poslednom čase hovorí o súčasnej vojne a svojej úlohe v nej "čoraz veľkolepejšie", dodáva denník.