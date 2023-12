Wall Street Journal: Smrť Prigožina zosnoval Nikolaj Patrušev

Washington/Praha 22. decembra (TASR) - Smrť zakladateľa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, podnikateľa Jevgenija Prigožina, zosnoval tajomník ruskej Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev. S odvolaním sa na anonymné zdroje zo západných spravodajských služieb o tom napísal americký denník The Wall Street Journal (WSJ), informuje stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Patrušev začal ruského prezidenta Vladimira Putina pred hrozbou rastúceho vplyvu Prigožina varovať už v lete 2022. Prezident však na jeho upozornenia údajne nedal - okrem iného aj pre to, že vagnerovci na bojiskách Ukrajiny dosahovali úspechy.



Táto situácia sa podľa zdroja WSJ, bývalého príslušníka ruskej tajnej služby, zmenila v októbri 2022. Vtedy Prigožin údajne zatelefonoval Putinovi a nevyberavými slovami sa sťažoval na nedostatok munície na ukrajinskom fronte, čo vedie k veľkým stratám na živej sile. Patrušev bol v čase telefonátu v Putinovej pracovni, tvrdí zdroj WSJ.



Putin ignoroval i ďalšie Prigožinove sťažnosti na dodávky munície pre vagnerovcov, ale aj jeho verejné konflikty s ruským ministerstvom obrany, píše WSJ.



Ale v júni 2023, keď Prigožin vyvolal rebéliu svojich mužov a začal pochod na Moskvu, Patrušev, vnímajúc to ako príležitosť zbaviť sa vodcu vagnerovcov nadobro, "prevzal iniciatívu", uvádza sa v článku.



WSJ tvrdí, že po tom, čo sa prostredníctvom Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka podarilo dohodnúť na stiahnutí žoldnierov na bieloruské územie a Putin im prisľúbil, že dá zastaviť ich stíhanie, Patrušev začal vypracovávať plán na Prigožinovu fyzickú likvidáciu.



Podľa zdrojov WSJ s týmito plánmi bol oboznámený aj Putin, ktorý proti tomu nenamietal.



Podľa zdrojov WSJ v západných spravodajských službách bola 23. augusta pod krídlo súkromného lietadla Embraer-135, ktoré používal Prigožin, nastražená malá bomba. Došlo k tomu počas jeho prípravy na odlet na moskovskom letisku Šeremetievo.



Pol hodiny po štarte sa lietadlo zrútilo v Tverskej oblasti, pričom zahynulo všetkých desať ľudí na palube. Očití svedkovia, nachádzajúci sa na zemi v okolí miesta havárie, tvrdili, že v lietadle došlo k výbuchu.



WSJ už pred časom s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov písal, že Prigožinovo lietadlo mohlo spadnúť v dôsledku úkladnej vraždy. Washington sa domnieva, že lietadlo bolo s najväčšou pravdepodobnosťou vyhodené do vzduchu počas letu, prípadne mohlo ísť o sabotáž.



WSJ súčasne poznamenal, že oblasť, kde dopadli trosky lietadla, bola vyčistená buldozérom, čo je v rozpore s medzinárodnými normami.