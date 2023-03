Wall Street Journal znepokojilo zatknutie svojho redaktora v Rusku

Washington 30. marca (TASR) — Americký denník The Wall Street Journal vyjadril vo štvrtok "hlboké znepokojenie" v súvislosti so zadržaním svojho novinára Evana Gershkovicha ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) za údajnú špionážnu činnosť v prospech USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"The Wall Street Journal je hlboko znepokojený ohľadne bezpečnosti pána Gershkovicha," uviedol denník vo vyhlásení. Noviny "dôrazne popierajú“ obvinenia FSB a žiadajú okamžité prepustenie svojho reportéra, ktorého považujú za "dôveryhodného a lojálneho".



Novinára zatkli v meste Jekaterinburg, kde sa údajne snažil získať utajované informácie o podniku ruského vojensko-priemyselného komplexu.



"FSB zastavila nelegálne aktivity korešpondenta moskovskej pobočky denníka Wall Street Journal akreditovaného ruským ministerstvom zahraničných vecí, podozrivého zo špionáže v prospech americkej vlády," uvádza sa v stanovisku FSB.



Ak bude Gershkovich usvedčený z trestného činu špionáže, môže mu v Rusku hroziť trest odňatia slobody až na 20 rokov.



Tridsaťjedenročný Gershkovich v minulosti pracoval ako redaktor agentúry AFP v Moskve a pre spravodajský portál The Moscow Times v anglickom jazyku.



Agentúra AP pripomína, že Gershkovich je prvým novinárom amerického spravodajského média, ktorého zatkli v súvislosti s obvineniami zo špionáže v Rusku od čias studenej vojny