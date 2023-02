Wall Street Journal:Moskva a Teherán plánujú výstavbu továrne na drony

Moskva/Teherán 6. februára (TASR) - Moskva a Teherán napredujú s plánmi na vybudovanie továrne na drony iránskej výroby v Rusku. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry AP a amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ).



Iránska delegácia navštívila 5. januára mesto Jelabuga v Tatarstane, kde si prehliadla možné miesto na vybudovanie továrne, píše WSJ s odvolaním sa na zdroje z prostredia spojencov USA. V najbližších rokoch by tam mohli vyrobiť až 6000 iránskych dronov s cieľom použiť ich vo vojne na Ukrajine.



Predstavitelia Ruska a Iránu na žiadosť WSJ o vyjadrenie nereagovali.



Obe krajiny po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu posilnili svoje vzťahy, píše AP a pripomína, že Teherán poskytol Moskve bezpilotné lietadlá typu Šáhid. Rusko nimi útočí na kritickú infraštruktúru a civilné ciele na Ukrajine.



Irán vlani v novembri priznal dodávky takýchto drony, ale malo to byť ešte pred inváziou na Ukrajinu.



Biely dom už vlani v decembri upozornil, že Irán a Rusko zvažujú vybudovanie továrne na výrobu dronov. Rokovania sa odvtedy podľa WSJ posunuli ku konkrétnym plánom.



Moskva a Teherán prehĺbili spoluprácu aj v oblasti bankových systémov a ďalších oblastiach. Obe krajiny čelia medzinárodným sankciám, ktoré zasiahli aj ich oblasť bankovníctva.



USA uvalili obchodné obmedzenia na iránske podniky i jednotlivcov zapojených do výroby bezpilotných lietadiel, ktoré Rusko používa na bombardovanie Ukrajiny.