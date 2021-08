Wallace: Afganistan smeruje k zlyhaniu štátu a občianskej vojne

Londýn 13. augusta (TASR) – Afganistan smeruje k zrúteniu štátu a k občianskej vojne – situácii, v ktorej sa bude dariť militantným skupinám, akou je napríklad al-Káida, ktoré budú znova predstavovať hrozbu pre Západ. Uviedol to v piatok britský minister obrany Ben Wallace.



Po 20-ročnej vojne stiahli z Afganistanu Spojené štáty väčšinu svojich vojakov, čo umožnilo bojovníkom radikálneho hnutia Taliban začať viesť úspešnú ofenzívu po celej krajine, čo diplomati označili za poníženie pre poprednú svetovú veľmoc, píše agentúra Reuters.



„Obávam sa, že zrútené štáty sú živnou pôdou pre takýchto ľudí... al-Káida sa pravdepodobne vráti," povedal Wallace pre televíziu Sky, keď sa ho pýtali na Afganistan.



„Británia v 30. rokoch 18. storočia zistila, že je to krajina vedená vojenskými veliteľmi a rôznymi kmeňmi a ak nebudete veľmi opatrí, skončíte v občianskej vojne. Myslím si, že (v Afganistane) smerujeme k občianskej vojne," doplnil minister pre verejnoprávnu BBC.



Wallace upozornil, že Taliban nie je jediným subjektom, ale skôr označením zahŕňajúcim „všetky možné záujmy".



Rýchlosť, s akou bojovníci Talibanu pri svojom ťažení postupujú, ohromila afganskú vládu i jej západných spojencov, konštatuje Reuters s pripomenutím, že Taliban kontroloval väčšinu Afganistanu od roku 1996 do roku 2001, keď jeho vládu, ktorá poskytla útočisko vodcovi al-Káidy Usámovi bin Ládinovi, zosadila Spojenými štátmi vedená vojenská operácia spustená po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001.