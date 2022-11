Wallace: Máme viac stíhačiek F-35 než ľudí, ktorí na nich vedia lietať

Londýn 2. novembra (TASR) - Británia má k dispozícii viac stíhačiek piatej generácie F-35 než ľudí, ktorí ich vedia pilotovať. Vyplynulo to z utorkového vyjadrenia ministra obrany Bena Wallacea pred príslušným parlamentným výborom. Informuje o tom TASR na základe správy televízie Sky News.



Podľa ministra to súvisí aj so skutočnosťou, že ide o nové lietadlo. Ako však pripomenula televízia Sky News, britské ministerstvo obrany oficiálne oznámilo svoj zámer kúpiť americké stíhačky F-35 ešte v roku 2006 a prvý britský pilot na tomto stroji letel už v roku 2010.



Wallace priznal, že problémom sú neočakávané zdržania pri výcviku pilotov. Pôvodne sa predpokladalo, že výcvik bude trvať dva až tri roky, avšak v skutočnosti trvá až osem rokov.



"Prísun pilotov nie je taký, aký by som chcel," skonštatoval Wallace. Ešte pred troma rokmi poveril vedenie vzdušných síl, aby si výcvik pilotov stanovili ako svoju hlavnú prioritu. Kríza v tejto oblasti však podľa Sky News pretrváva.



Británia pôvodne plánovala časom nakúpiť až 138 stíhačiek F-35. Zatiaľ ich má iba 27. Jedna z nich je však mimo prevádzky po tom, čo vlani havarovala do mora v blízkosti jednej z britských lietadlových lodí, a tri sa nachádzajú v Spojených štátoch.