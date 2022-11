Wallace: Británia počas zimy zvýši podporu pre Ukrajinu

Londýn 9. novembra (TASR) - Británia počas zimy zvýši svoju podporu pre ukrajinských vojakov. Uviedol to v stredu britský minister obrany Ben Walllace. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Wallace s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom navštívil výcvik ukrajinských vojakov v meste Lydd na juhovýchode Anglicka. Británia tiež oznámila, že Ukrajine dodá ďalších 12.000 balení výbavy do mimoriadne chladného počasia. Obsahuje spací vak, bivakovací vak a termopodložku, píše stanica Sky News.



Rusko v posledných mesiacoch výrazne posilnilo svoju vojenskú prítomnosť v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, kde ukrajinská armáda útočí, pripomína Reuters. Úspech Ukrajincov počas najbližších týždňov by podľa Wallacea nebol prekvapujúci. Dodal, že dodávky vybavenia a inej podpory pre Ukrajincov musí pokračovať.



"Ukrajina neustále zaznamenáva zisky na východe krajiny a pomaly ale isto sa blíži k Chersonu na juhu," povedal. "Je to tvrdý boj," dodal britský minister.



Stoltenberg sa neskôr v Londýne stretol aj s britským premiérom Rishim Sunakom. Po rokovaní povedal, že USA budú v podpore Ukrajiny pokračovať aj v prípade úspechu Republikánskej strany vo voľbách do amerického Kongresu.



"Je úplne jasné, že pokračovanie podpory pre Ukrajinu má v USA podporu oboch strán (republikánov i demokratov) a to sa nemení," povedal Stoltenberg.