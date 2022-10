Wallace: Dodávky zbraní Ukrajine sa nevyčerpajú skôr než ruské zásoby

Londýn 13. októbra (TASR) - Podľa britského ministra obrany Bena Wallacea nehrozí, že by sa dodávky zbraní Západu na Ukrajinu vyčerpali skôr než ruské zásoby zbraní. Wallace sa takto vyjadril v rozhovore pre stanicu Sky News, z ktorého cituje denník The Guardian.



Podľa ministra neexistuje pre Západ "takéto riziko", pretože veľká časť z komponentov z dodávateľských reťazcov pre výrobu západných zbraní nepochádza z Ruska, ale z celého sveta, vrátane Európy, a dokonca aj Ukrajiny.



"Máme schopnosť zrenovovať alebo dokonca aj vytvoriť nový dodávateľský reťazec, čo aj práve robíme," povedal Wallace, ktorý v tomto kontexte akcentoval kľúčový význam spolupráce Británie so zahraničnými spojencami a partnermi.



Naopak Rusko sa podľa britského ministra obrany medzinárodne izolovalo, pričom by potrebovalo práve dodávateľské reťazce zo zahraničia.