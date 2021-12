Wallace: Je nepravdepodobné, že Británia vyšle na Ukrajinu vojakov

Ruský prezident Vladimir Putin, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 18. decembra (TASR) - Je "", že by Británia a jej spojenci vyslali svoje vojská, aby zakročili v prípade, ak Rusko vpadne na Ukrajinu. Vyhlásil to britský minister obrany Ben Wallace pre týždenník The Spectator, informovala v sobotu agentúra AFP." uviedol Wallace v tohtotýždňovom rozhovore.Podľa Wallacea je dôležité v tejto súvislosti neklamať Ukrajinu. Je totiž najpravdepodobnejšie, že Západ sa posnaží odradiť Rusko od invázie na Ukrajinu prostredníctvom "", uviedol Wallace. V tejto súvislosti spomenul možnosť vylúčenia Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT.Šéf britského rezortu obrany však uviedol, že Británia môže Ukrajine pomôcť prostredníctvom posilnenia jej schopností.Podľa Wallacea zatiaľ nie je jasné, aké rozhodnutie spravil ruský prezident Vladimir Putin v súvislosti s inváziou na Ukrajinu, avšak jeho kroky naznačujú, že Rusko môže túto svoj susednú krajinu napadnúť.uviedol Wallace.Británia ako aj ďalšie krajiny skupiny G7 tento týždeň varovali Rusko pred "" v prípade, ak vpadne na Ukrajinu. Britský premiér Boris Johnson v piatok uviedol, že preskúma "" prostriedky na odvrátenie ruskej "".Kyjev aj Západ obviňujú Moskvu z toho, že v rámci možných príprav na vojenskú inváziu nahromadila pri hraniciach Ruskej federácie s Ukrajinou desaťtisíce vojakov. Kyjev sa domnieva, že k možnej eskalácii, respektíve invázii by mohlo dôjsť koncom januára 2022. Moskva popiera, že plánuje útok, chce však záruky, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO.