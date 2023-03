Wallace: Moskva by mala rešpektovať medzinárodný vzdušný priestor

Londýn 15. marca (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace vyzval v stredu Moskvu, aby rešpektovala pravidlá pohybu v medzinárodnom vzdušnom priestore. Reagoval tak na utorkový incident s dronom v Čiernom mori, informuje TASR na základe správy denníka The Guardian.



Americký prieskumný dron MQ-9 spadol v utorok do vôd Čierneho mora po tom, ako sa podľa tvrdení Pentagónu v medzinárodnom vzdušnom priestore zrazil s ruskou stíhačkou Su-27. Podľa Pentagónu dron v čase incidentu vykonával v rutinné operácie v medzinárodnom vzdušnom priestore.



Ruské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že ruské stíhačky do žiadneho kontaktu s americkým dronom neprišli, nepoužili svoje zbraňové systémy a bezpečne sa vrátili na svoju základňu. Operátori amerického dronu podľa Moskvy vykonali príliš prudký manéver, čo spôsobilo stratu výšky stroja a jeho zrútenie do mora.



Moskva vníma zrážku amerického vojenského dronu a ruskej stíhačky nad Čiernym morom ako provokáciu, vyhlásil v utorok ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov s tým, že Moskva si neželá žiadnu konfrontáciu. Podľa Antonova sa americký dron "zámerne a provokatívne" blížil smerom k územiu Ruska s vypnutým transpondérom.



"Je kľúčové, aby všetky strany rešpektovali medzinárodný vzdušný priestor, a naliehame na Rusov, aby tak činili aj oni," povedal v súvislosti s incidentom britský minister obrany Wallace.



Incident s dronom je prvým takýmto priamym stretom medzi Ruskom a USA od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári minulého roka a hrozí, že prehĺbi napätie medzi Washingtonom a Moskvou, konštatuje Reuters.