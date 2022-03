Britský minister obrany: Rusko je „čoraz zúfalejšie“

Londýn 8. marca (TASR) - Invázia na Ukrajine "neprebieha pre Rusov nejako zvlášť dobre", povedal v utorok britský minister obrany Ben Wallace.



Pre televíznu stanicu Sky News zdôraznil, že dosiaľ najväčšou jednotlivou obeťou sú zrejme ruskí vojaci, ktorých podľa ministra "nechali v úzkych strašní lídri, strašné vedenie".



Wallace uviedol, že teraz musíme čakať, či Kremeľ prizná tieto obrovské straty.



Minister dodal, že Rusko je "čoraz zúfalejšie", pretože začína mať "skutočné logistické problémy", pričom konvoj obrnených vozidiel neďaleko Kyjeva je stále uviaznutý na mieste a nehýbe sa.



Na otázku týkajúcu sa správ, že Poľsko by mohlo dodať Ukrajine bojové lietadlá, Wallace odpovedal, že on "stojí pri Poľsku", členovi NATO, ale toto "by ich mohlo dostať priamo do palebnej línie" Ruska.



Takisto dostal otázku o tvrdeniach, že Spojené kráľovstvo nie je dosť rýchle pri poskytovaní útočiska Ukrajincom utekajúcim pred vojnou, keďže zatiaľ bolo vydaných iba 300 víz.



Minister obrany povedal, že ministerstvo vnútra je "odhodlané toto zrýchliť", hoci pripustil, že "by sme to, samozrejme, mohli robiť rýchlejšie".