Wallace sa domnieva, že vojna na Ukrajine môže trvať aj ďalší rok

Londýn/Kyjev 23. februára (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace si myslí, že vojna na Ukrajine môže trvať ešte aj ďalší rok. Uviedol to v rozhovore pre britskú rozhlasovú stanicu LBC. TASR o tom informuje podľa správ britskej spravodajskej stanice Sky News a denníka The Guardian.



Na otázku moderátora, či "budeme aj o 12 mesiacov diskutovať o prebiehajúcej vojne na Ukrajine", Wallace odpovedal: "Myslím, že budeme."



"Rusko ukázalo, že úplne ignoruje nielen životy obyvateľov Ukrajiny, ale aj životy svojich vlastných vojakov. Sedíme tu 12 mesiacov – a v dôsledku tohto katastrofického nesprávneho výpočtu a agresie (ruského) prezidenta (Vladimira) Putina je mŕtvych alebo zranených 188.000 ruských vojakov," povedal.



Dodal, že niekto, kto prekročil všetky hranice a myslí si, že to, čo robí svojim vlastným ľudom je v poriadku, sa pravdepodobne nezastaví.



Šéf britského rezortu obrany sa domnieva, že Putinovou pôvodnou ambíciou bolo obsadiť Kyjev do troch dní, dobyť všetky veľké ukrajinské mestá v priebehu troch týždňov – a bude po všetkom. "Z jeho trojdňovej ofenzívy sa stala 365-dňová ofenzíva" a ešte stále nedosiahol ani jeden zo stanovených cieľov, povedal.



Wallace hovoril aj o možnom dodaní stíhačiek na Ukrajinu. Podľa jeho slov už údajne prebiehajú rokovania s jednou východoeurópskou krajinou z NATO, ktorá chce ukrajinskej armáde poskytnúť stíhačky MiG-29. Zdôraznil však, že Severoatlantická aliancia nie je priamou súčasťou konfliktu na Ukrajine. Podpora členských krajín organizácie NATO Kyjevu je však podľa neho "pozoruhodná".