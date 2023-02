Wallace: Ukrajina nepotrebuje stíhačky, musí posilniť pozemné jednotky

Londýn 2. februára (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace vo štvrtok nevylúčil, že by Británia mohla Ukrajine poslať stíhačky. Ukrajina to však podľa neho teraz nepotrebuje, pričom upozornil, že výcvik ukrajinských pilotov na použitie stíhačiek by trval celé mesiace. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"V tomto ohavnom konflikte neexistuje čarovný prútik," uviedol Wallace na tlačovej konferencii v prístavnom meste Portsmouth na juhu Anglicka po stretnutí britských a austrálskych ministrov obrany a zahraničných vecí.



Po januárovom prísľube západných krajín o dodávkach tankov Ukrajine sa začalo diskutovať o tom, či Británia a iné krajiny NATO zvážia aj požiadavku Kyjeva získať bojové lietadlá.



Wallace túto možnosť nevylúčil, no uviedol, že Ukrajina potrebuje v súčasnosti posilniť predovšetkým pozemné jednotky. Ruskú taktiku prirovnal k tej z prvej svetovej vojny, keď sa na prelomenie obrany používala mnohopočetná pechota. Minister takúto taktiku označil ako "útoky vlnami ľudí".



"Ukrajinci musia byť schopní vytvárať vojenské formácie na zemi, aby mohli použiť viacero druhov zbraní a zatlačili tak späť ruskú armádu. Pretože tak porazíte útoky vlnami ľudí, ku ktorým sa Rusi v súčasnosti musia uchýliť," uviedol britský minister obrany. Poukázal na to, že v dôsledku tejto taktiky má ruská armáda veľké straty na životoch.



Ešte skôr v štvrtok pritom hovorca britského premiéra Rishiho Sunaka uviedol, že najrýchlejší výcvik pilota na britských stíhačkách trvá 35 mesiacov.



"Ak by sme aj zajtra ráno oznámili, že ich posadíme do rýchlych stíhačiek, trvalo by to mesiace," povedal Wallace. Zopakoval tak svoje vyjadrenie zo stredy, keď povedal, že Británia sa ešte "pevne nerozhodla", či pošle Ukrajine stíhačky, no nemyslí si, že je to v súčasnosti správny prístup.