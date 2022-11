Wallace:Útoky na infraštruktúru Ukrajiny sú znakom Putinovho zúfalstva

Londýn 25. novembra (TASR) - Ruské útoky na kritickú infraštruktúru Ukrajiny sú znakom "zúfalstva" ruského prezidenta Vladimira Putina. Vyhlásil to v piatok britský minister obrany Ben Wallace. TASR o tom informuje podľa správy televízie Sky News.



Wallace v príhovore počas návštevy lodenice v Glasgowe uviedol, že Ukrajinci "musia pritlačiť, aby dokázali Rusov zatlačiť späť". "Na civilnom fronte musia chrániť národnú infraštruktúru, na ktorú sa Putin schválne zameriava v nádeji, že zničí ich ekonomiku. Znamená to, že cez zimu budú mať ťažkosti," povedal šéf britského rezortu obrany.



Zároveň poukázal na to, že zámerné útočenie na civilnú infraštruktúru, je podľa medzinárodného práva nezákonné. "Nedovolíme, aby takýto typ zastrašovania a brutality uspel," uviedol Wallace.



"Časť tohto ukazuje, že (Putin) sa cíti zúfalo, že jeho armáda nie je úspešná," uviedol Wallace. Zároveň poukázal na nedávne stiahnutie ruských vojsk z ukrajinského mesta Cherson a "zaujímavé" prepustenie celého radu ruských vojenských veliteľov.



"Myslím si, že aby to zamaskoval, tak sa Putin snaží vyhodiť do vzduchu celú infraštruktúru určenú pre (ukrajinský) ľud," vyhlásil na záver.