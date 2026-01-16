< sekcia Zahraničie
Waltz odkázal Iránu: Na stole sú všetky možnosti
Spojené štáty opätovne pohrozili iránskej vláde vojenskou eskaláciu v reakcii na jej brutálne zásahy proti celoštátnym protestom.
Autor TASR
New York 16. januára (TASR) - Spojené štáty opätovne pohrozili iránskej vláde vojenskou eskaláciu v reakcii na jej brutálne zásahy proti celoštátnym protestom. Americký prezident Donald Trump je „muž činu, nie nekonečných rečí,“ povedal vo štvrtok americký veľvyslanec pri OSN Mike Waltz na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa Waltza dal Trump „jasne najavo, že všetky možnosti sú na stole, aby sa toto masakrovanie zastavilo.“
Na stretnutí, ktoré bolo zvolané na žiadosť Spojených štátov, OSN vyzvala Irán, aby zastavil všetky plánované popravy účastníkov masových protestov a nezávisle a transparentne prešetril prípady úmrtí demonštrantov.
Od začiatku masových protestov proti vláde v Iráne pred viac než dvoma týždňami americký prezident Donald Trump opakovane hrozil Iránu intervenciou USA, píše DPA.
Protesty boli okrem iného vyvolané vážnou hospodárskou krízou, vysokou infláciou a všeobecnou nespokojnosťou s vedením v Teheráne. Iránske bezpečnostné sily protesty brutálne potlačili. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) oznámila, že počas demonštrácií v Iráne bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.
