< sekcia Zahraničie
Waltz pohrozil stiahnutím podpory pre mierovú misiu v Kolumbii
Mierová operácia OSN v Kolumbii bola založená v roku 2017 s cieľom monitorovať mierovú dohodu, ktorá ukončila dlhotrvajúcu vojnu.
Autor TASR
New York 4. októbra (TASR) - Nezodpovedná politika kolumbijského prezidenta Gustava Petra v oblasti mieru a bezpečnosti by mohla ohroziť možné predĺženie mierovej misie OSN v Kolumbii, povedal v piatok veľvyslanec Spojených štátov pri Organizácii Spojených národov Mike Waltz počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Minulý týždeň Spojené štáty oznámili, že Petrovi zrušia americké víza za jeho „provokatívne správanie“ počas propalestínskeho pouličného protestu v New Yorku. Petro podľa rezortu diplomacie vyzýval amerických vojakov, „aby neposlúchali rozkazy a podnecovali násilie“.
„Pokračujúca politizácia“ súčasnej vlády v Bogote „oslabuje pokrok v dosahovaní trvalého mieru v Kolumbii“, povedal v piatok Waltz Bezpečnostnej rade OSN. Rada sa zišla, aby diskutovala o predĺžení spomínanej mierovej misie, ktorej mandát v Kolumbii vyprší na konci októbra.
Waltz tiež obvinil misiu, že rozšírila svoj mandát „tak, aby nadmerne odrážal politické priority“. Dodal, že Washington v súčasnosti dôkladne skúma mandát misie a „zvažuje, či si zaslúži pokračujúcu podporu Rady“.
Ďalší rečníci na piatkovom zasadnutí zdôraznili potrebu zachovania mierovej misie OSN v Kolumbii, najmä v nestabilnom období pred prezidentskými voľbami v roku 2026, počas ktorého bol zavraždený jeden z kandidátov, Miguel Uribe Turbay. Od svojho vzniku „misia podporovala prijatie opatrení na prevenciu bezpečnostných incidentov a viackrát varovala pred hrozbami voči civilistom,“ zdôraznil slovenský diplomat a osobitný predstaviteľ pre Kolumbiu Miroslav Jenča, ktorý je zároveň aj vedúcim predmetnej mierovej misie OSN.
Mierová operácia OSN v Kolumbii bola založená v roku 2017 s cieľom monitorovať mierovú dohodu, ktorá ukončila dlhotrvajúcu vojnu medzi Bogotou a v súčasnosti zaniknutou povstaleckou organizáciou Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC).
Minulý týždeň Spojené štáty oznámili, že Petrovi zrušia americké víza za jeho „provokatívne správanie“ počas propalestínskeho pouličného protestu v New Yorku. Petro podľa rezortu diplomacie vyzýval amerických vojakov, „aby neposlúchali rozkazy a podnecovali násilie“.
„Pokračujúca politizácia“ súčasnej vlády v Bogote „oslabuje pokrok v dosahovaní trvalého mieru v Kolumbii“, povedal v piatok Waltz Bezpečnostnej rade OSN. Rada sa zišla, aby diskutovala o predĺžení spomínanej mierovej misie, ktorej mandát v Kolumbii vyprší na konci októbra.
Waltz tiež obvinil misiu, že rozšírila svoj mandát „tak, aby nadmerne odrážal politické priority“. Dodal, že Washington v súčasnosti dôkladne skúma mandát misie a „zvažuje, či si zaslúži pokračujúcu podporu Rady“.
Ďalší rečníci na piatkovom zasadnutí zdôraznili potrebu zachovania mierovej misie OSN v Kolumbii, najmä v nestabilnom období pred prezidentskými voľbami v roku 2026, počas ktorého bol zavraždený jeden z kandidátov, Miguel Uribe Turbay. Od svojho vzniku „misia podporovala prijatie opatrení na prevenciu bezpečnostných incidentov a viackrát varovala pred hrozbami voči civilistom,“ zdôraznil slovenský diplomat a osobitný predstaviteľ pre Kolumbiu Miroslav Jenča, ktorý je zároveň aj vedúcim predmetnej mierovej misie OSN.
Mierová operácia OSN v Kolumbii bola založená v roku 2017 s cieľom monitorovať mierovú dohodu, ktorá ukončila dlhotrvajúcu vojnu medzi Bogotou a v súčasnosti zaniknutou povstaleckou organizáciou Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC).