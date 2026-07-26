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Waltz: Trump zastavil útoky, aby dal priestor rozhovorom s Iránom
Irán v nedeľu oznámil, že pozastavil odvetné útoky proti spojencom USA na Blízkom východe po tom, čo Washington počas posledných dvoch nocí zastavil svoje útoky na túto krajinu.
Autor TASR
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Washington/Dubaj 26. júla (TASR) – Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomaciu. Uviedol to v nedeľu veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Dáva rozhovorom trocha priestoru,“ povedal Waltz pre televíziu Fox News. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, avšak vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Pentagón prerušil bombardovanie po 13 nociach úderov po sebe a neobjavili sa ani správy o útokoch Iránu na susedné krajiny, ktoré sú spojencami USA.
Vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej vlády po otázke o zastavení bojov uviedol, že prezident „vždy jasne hovoril, že dáva prednosť diplomacii, no ukázal Iránu, čo sa stane, ak neprídu k rokovaciemu stolu s vážnym zámerom“.
Irán v nedeľu oznámil, že pozastavil odvetné útoky proti spojencom USA na Blízkom východe po tom, čo Washington počas posledných dvoch nocí zastavil svoje útoky na túto krajinu. „Keďže... naša stratégia bola v podstate odvetná, naše odvetné operácie sme takisto zastavili,“ uviedol hovorca iránskej armády Mohammad Akraminíja.
Podobne sa vyjadril aj vysokopostavený iránsky zdroj agentúry Reuters. Teherán podľa neho nebude útočiť, kým so svojimi údermi nebudú pokračovať Spojené štáty, pričom tento postoj už tlmočili Washingtonu. Teherán však vníma úmysly USA skepticky. „Prevláda názor, že táto prestávka je skôr taktická,“ dodal zdroj.
Agentúra AFP konštatovala, že pokoj zbraní po dvoch týždňoch nočných útokov oživil nádeje na návrat k rokovaniam. Americké médiá však informovali, že možným vysvetlením zastavenia paľby môže byť aj nedostatok zbraní a munície.
„Dáva rozhovorom trocha priestoru,“ povedal Waltz pre televíziu Fox News. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, avšak vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Pentagón prerušil bombardovanie po 13 nociach úderov po sebe a neobjavili sa ani správy o útokoch Iránu na susedné krajiny, ktoré sú spojencami USA.
Vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej vlády po otázke o zastavení bojov uviedol, že prezident „vždy jasne hovoril, že dáva prednosť diplomacii, no ukázal Iránu, čo sa stane, ak neprídu k rokovaciemu stolu s vážnym zámerom“.
Irán v nedeľu oznámil, že pozastavil odvetné útoky proti spojencom USA na Blízkom východe po tom, čo Washington počas posledných dvoch nocí zastavil svoje útoky na túto krajinu. „Keďže... naša stratégia bola v podstate odvetná, naše odvetné operácie sme takisto zastavili,“ uviedol hovorca iránskej armády Mohammad Akraminíja.
Podobne sa vyjadril aj vysokopostavený iránsky zdroj agentúry Reuters. Teherán podľa neho nebude útočiť, kým so svojimi údermi nebudú pokračovať Spojené štáty, pričom tento postoj už tlmočili Washingtonu. Teherán však vníma úmysly USA skepticky. „Prevláda názor, že táto prestávka je skôr taktická,“ dodal zdroj.
Agentúra AFP konštatovala, že pokoj zbraní po dvoch týždňoch nočných útokov oživil nádeje na návrat k rokovaniam. Americké médiá však informovali, že možným vysvetlením zastavenia paľby môže byť aj nedostatok zbraní a munície.