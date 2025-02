Waltz vyzval Ukrajinu, aby podpísala dohodu o nerastoch

Washington 20. februára (TASR) - Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Mike Waltz vo štvrtok vyzval Ukrajinu, aby zmiernila kritiku a urýchlene podpísala dohodu o nerastných surovinách, ktorú presadzuje americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Podľa Waltza je odmietavý postoj Ukrajiny k dohode o nerastných surovinách a k tomu, ako Trump vedie mierové rokovania, jednoducho neprijateľný vzhľadom na všetko, čo podľa neho Spojené štáty pre Ukrajinu urobili.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyhlásil, že zablokoval dohodu, ktorá by USA sprístupnila veľké množstvo ukrajinských prírodných zdrojov výmenou za pokračujúcu podporu Kyjeva. Podľa prezidenta sa nemôže dohoda uzavrieť vzhľadom na to, že Kyjevu neposkytuje "bezpečnostné záruky".



"Musia sa upokojiť, poriadne sa na to pozrieť a podpísať túto dohodu," uviedol Waltz v rozhovore pre stanicu Fox News. Vyjadril sa tak len deň po tom čo Zelenskyj vyhlásil, že Trump žije v ruskej "dezinformačnej bubline". Zelenskyj tak reagoval na vyjadrenia amerického prezidenta, že za vojnu, ktorú rozpútalo Rusko pred takmer tromi rokmi, môže Ukrajina. Trump následne povedal, že Zelenskyj je "diktátor bez volieb" a vyzval ho, aby "konal rýchlo, inak mu nezostane žiadna krajina".



Nezhody medzi USA a Ukrajinou podľa Waltza nie sú nezmieriteľné. "Prezident (Trump) tiež povedal, ako veľmi miluje ukrajinský ľud," vyhlásil Waltz.



Ukrajinskí a európski predstavitelia sa ohradili proti tomu, že boli vynechaní z mierových rozhovorov medzi USA a Ruskom. Ako pripomína agentúra Reuters, tieto rozhovory začali po tom, čo Trump minulý týždeň telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Následne v utorok sa v saudskoarabskej metropole Rijád bez zástupcov Ukrajiny a Európy konali rokovania vysokých predstaviteľov USA a Ruska o obnove bilaterálnych vzťahov a prípadných mierových rozhovoroch o Ukrajine.



Waltz odmietol, že by USA nekonzultovali so svojimi spojencami a Ukrajinou.



"V diplomacii na to existuje pojem. Volá sa to kyvadlová diplomacia, pretože dostať všetkých naraz za jeden stôl v minulosti jednoducho nefungovalo," uviedol Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť. "Takže sme zapojili jednu stranu, zapojili sme druhú stranu a potom budeme pokračovať v procese pod vedením prezidenta Trumpa," dodal Waltz.



Tiež uviedol, že Zelenskyj a Putin sa v telefonátoch s americkým prezidentom zhodli, že "len Trump ich môže dostať k rokovaciemu stolu a len Trump môže dosiahnuť mier".