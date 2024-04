Wang I: AUKUS zvyšuje riziko šírenia jadrových zbraní v Tichomorí

Peking 20. apríla (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v sobotu obvinil krajiny z bezpečnostného paktu AUKUS, že vyvolávajú rozpory a zvyšujú riziko šírenia jadrových zbraní v oblasti južného Tichomoria. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Wang skritizoval obrannú dohodu, podľa ktorej vybavia USA a Británia Austráliu ponorkami s jadrovým pohonom. Počas návštevy Papuy-Novej Guiney s cieľom upevniť vzťahy s týmto dlhoročným austrálskym spojencom Wang varoval, že trojstranná dohoda AUKUS "je v rozpore" so zmluvou o zákaze jadrových zbraní v regióne južného Tichomoria.



V posledných rokoch sa Peking snaží znížiť vplyv USA a Austrálie v tejto oblasti, a to aj v Papue-Novej Guinei. Tichomorské ostrovy, hoci majú malý počet obyvateľov, sú bohaté na prírodné zdroje a nachádzajú sa na geostrategickej križovatke. Tá by sa mohla ukázať ako strategicky dôležitá v prípade akéhokoľvek vojenského konfliktu o Taiwan.



Austrália, Británia a USA založili v septembri 2021 trojstranný bezpečnostný pakt AUKUS, ktorého cieľom je posilniť bezpečnosť v indo-pacifickom regióne. Dohoda o vzniku paktu zúčastneným krajinám umožňuje zdieľať rôzne - aj tajné - informácie o pokročilých technológiách vrátane vývoja jadrových ponoriek. Cieľom tohto paktu je i obmedzenie čínskej vojenskej expanzie v ázijsko-tichomorskej oblasti.



Hlavným pilierom paktu AUKUS je prísľub pomoci Austrálii, ktorá si chce vybudovať flotilu silných ponoriek s jadrovým pohonom, čo je súčasne jedna z jej najväčších vojenských modernizácií.