Pondelok 1. jún 2026
Wang I: Čína má záujem o spoluprácu s Latinskou Amerikou

Na snímke minister zahraničných vecí Číny Wang Yi. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Peking 1. júna (TASR) - Čína bola vždy spoľahlivým priateľom krajín Latinskej Ameriky a Karibiku a je pripravená s nimi spolupracovať na ďalšom prehlbovaní a rozširovaní vzťahov, uviedol v pondelok čínsky minister zahraničných vecí Wang I, ktorý sa v Pekingu stretol so svojím brazílskym rezortným partnerom Maurom Vieirom. TASR o tom informuje podľa agentúry Sin-chua.

Pod vedením hláv oboch štátov sa vzťahy medzi Čínou a Brazíliou stávajú v posledných rokoch čoraz globálnejšími, strategickejšími a vplyvnejšími, vyhlásil Wang I.

„Praktická spolupráca vo všetkých oblastiach sa neustále zlepšuje a obe krajiny si nikdy neboli bližšie,“ dodal.

Peking podľa ministra oceňuje dlhodobý záväzok brazílskej vlády k princípu jednej Číny a podporuje Brazíliu v ochrane jej národnej suverenity, presadzovaní nezávislosti a autonómie a dosahovaní väčšieho rozvoja.

Obe krajiny sa dohodli na spolupráci vo viacerých oblastiach vrátane kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu, športu, médií a ďalších, potvrdil Wang I.

Dôležité je podľa jeho slov tiež posilniť komunikáciu a koordináciu v rámci multilaterálnych mechanizmov, ako je Organizácia Spojených národov a skupina BRICS, a podporovať rozvoj spravodlivejšieho a rovnoprávnejšieho systému globálneho riadenia.

Šéf brazílskej diplomacie vyhlásil, že jeho krajina sa teší na upevnenie strategickej vzájomnej dôvery s Čínou, prehĺbenie spolupráce, posilnenie bilaterálnych vzťahov a dosiahnutie spoločnej prosperity. Vieira zároveň zdôraznil, že obe krajiny sú dôležitými silami presadzujúcimi multilateralizmus a voľný obchod.
