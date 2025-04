Wang I: Čína neustúpi, ak sa USA rozhodne pokračovať v colnej vojne

Peking 30. apríla (TASR) - Peking neustúpi, ak sa Washington rozhodne pokračovať v colnej vojne, zdôraznil v stredu čínsky minister zahraničných vecí Wang I. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Odpoveď Číny na obchodnú vojnu je jasná a rozhodná: ak trváte na boji, budeme bojovať až do konca, ak ste pripravení na dialóg, musí byť založený na rešpekte a rovnosti,“ povedal Wang I na rozšírenom zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín BRICS v Riu de Janeiro. „Čína chráni nielen svoju národnú dôstojnosť, ale aj svetlú budúcnosť sveta,“ citovalo šéfa čínskej diplomacie ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu. „Kľúčová otázka znie: akceptujeme unipolárne hegemonické vládnutie vo svete alebo podporujeme spravodlivý a dobre usporiadaný multipolárny svet?“ uzavrel čínsky predstaviteľ.



Americký prezident Donald Trump začiatkom apríla oznámil, že USA zavádzajú plošné clá vo výške najmenej 10 % na prakticky všetok dovoz do krajiny a ďalšie vyššie clá pre množstvo obchodných partnerov. Hoci mnohé z plánovaných ciel USA pozastavili na 90 dní s cieľom umožniť obchodné rokovania, na čínsky tovar naďalej platia osobitné clá až do výšky 145 %. Peking na kroky Washingtonu reagoval odvetnými clami na americké výrobky vo výške až 125 %.