Wang I: Čína podporuje Irán v „obrane suverenity“
Čína vyzvala USA a Izrael, aby okamžite zastavili vojenské operácie, zabránili ďalšiemu eskalovaniu napätia a zabránili rozšíreniu konfliktu na celý Blízky východ.
Autor TASR
Peking 2. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v pondelok počas telefonátu svojmu iránskemu rezortnému partnerovi Abbásovi Arákčímu povedal, že Peking podporuje Teherán v obrane proti útokom USA a Izraela, uviedli miestne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Podľa Wanga I si Peking „cení tradičné priateľstvo medzi Čínou a Iránom, podporuje Irán v obrane jeho suverenity, bezpečnosti, územnej celistvosti a národnej dôstojnosti a podporuje Irán v ochrane jeho legitímnych práv a záujmov“, informovala čínska štátna televízia CCTV.
Čína „vyzvala USA a Izrael, aby okamžite zastavili vojenské operácie, zabránili ďalšiemu eskalovaniu napätia a zabránili rozšíreniu konfliktu na celý Blízky východ“, uviedol Wang, ktorého citovala CCTV.
V samostatnom telefonáte s ománskym ministrom zahraničných vecí Badrom al-Búsajdím v pondelok Wang obvinil Spojené štáty a Izrael z „porušenia cieľov a zásad Charty OSN“ tým, že „úmyselne podnecujú vojnu proti Iránu“.
„Čína je tiež ochotná zohrávať konštruktívnu úlohu vrátane presadzovania spravodlivosti, úsilia o mier a zastavenia vojny prostredníctvom platformy Bezpečnostnej rady OSN,“ povedal Wang ománskemu ministrovi.
V ďalšom telefonáte s francúzskym ministrom Jeanom-Noëlom Barrotom Wang varoval, že svet riskuje „regresiu k zákonu džungle“. „Veľmoci nemôžu svojvoľne útočiť na iné krajiny na základe svojej vojenskej prevahy,“ uviedol čínsky minister. „Iránska jadrová otázka sa musí napokon vrátiť k politickému a diplomatickému riešeniu,“ dodal.
