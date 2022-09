Wang I: Čína podporuje riešenie konfliktu na Ukrajine mierovou cestou

New York 25. septembra (TASR) - Čína požiadala Rusko a Ukrajinu, aby zaistili, že dôsledky ich konfliktu nezasiahnu iné krajiny. Zároveň vyzvala na ukončenie vojny diplomatickou cestou. V sobotu to na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyhlásil čínsky minister zahraničných vecí Wang I. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vyzývame všetky zainteresované krajiny, aby zabránili rozšíreniu tejto krízy a aby chránili legitímne práva a záujmy rozvojových krajín," uviedol Wang I. Dodal, že "Čína podporuje všetky riešenia zamerané na ukončenie ukrajinskej krízy mierovou cestou". Hlavnou prioritou je podľa neho sprostredkovanie mierových rokovaní.



"Základným riešením je venovanie sa oprávneným bezpečnostným obavám všetkých zainteresovaných strán a vytvorenie vyváženej, efektívnej a udržateľnej bezpečnostnej štruktúry," zdôraznil Wang I.



Wang I sa v New Yorku v rámci Valného zhromaždenia OSN stretol so svojím ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom. Išlo o prvé osobné stretnutie týchto dvoch ministrov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára, hoci medzitým dvakrát spolu telefonovali.



Čína doposiaľ odmietla odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu, keďže čínsky prezident Si Ťin-pching sa snaží o úzku spoluprácu so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom v boji proti Spojeným štátom, približuje AFP.



Peking už viackrát vyzval na mierové riešenie konfliktu na Ukrajine prostredníctvom dialógu, avšak nepodnikol žiadne kroky na jeho realizáciu.