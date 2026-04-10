Wang I na stretnutí s Kim Čong-unom vyzval na bližšie vzťahy
Wang I sa stretol aj so severokórejskou ministerkou zahraničných vecí Čche Son-hui, podľa ktorej je Pchjongjang ochotný posilniť väzby s Pekingom.
Autor TASR
Pchjongjang 10. apríla (TASR) - Čína a Severná Kórea by mali „posilniť koordináciu“ v medzinárodných a regionálnych otázkach, povedal čínsky minister zahraničných vecí Wang I v piatok na stretnutí so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Pchjongjangu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.
Wang I v piatok končí svoju dvojdňovú návštevu Severnej Kórey - prvú od roku 2019 - kde pricestoval s cieľom posilniť vzťahy medzi východoázijskými susedmi po obnovení dopravných spojení, ktoré boli prerušené od pandémie COVID-19.
„Čína a Severná Kórea by mali pri dôraznej ochrane svojej zvrchovanosti, bezpečnostných a rozvojových záujmov ďalej posilňovať komunikáciu a koordináciu v hlavných medzinárodných a regionálnych záležitostiach,“ povedal Wang, o ktorého tvrdeniach informovala čínska tlačová agentúra Sinchua.
Podľa ministra je Čína ochotná spolupracovať so Severnou Kóreou s cieľom udržiavať úzku komunikáciu a spoluprácu, podporovať praktickú spoluprácu a „vniesť nový, súčasný význam do tradičného priateľstva“ medzi Pekingom a Pchjongjangom.
Wang I sa stretol aj so severokórejskou ministerkou zahraničných vecí Čche Son-hui, podľa ktorej je Pchjongjang ochotný posilniť väzby s Pekingom. Čína a KĽDR si tento rok pripomínajú 65. výročie podpísania komplexnej zmluvy o spolupráci, informovali severokórejské médiá.
Čína je najväčším obchodným partnerom Severnej Kórey a tiež kľúčovým zdrojom diplomatickej, hospodárskej a politickej podpory, informuje AFP.
