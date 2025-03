Wang I navštívi Rusko, s Lavrovom bude rokovať aj o vojne na Ukrajine

Peking 28. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I na budúci týždeň navštívi Rusko, kde bude s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom okrem iného rokovať o riešení vojny na Ukrajine, oznámili v piatok Kremeľ a Peking. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.



Rusko a Čína v uplynulých rokoch posilnili hospodársku spoluprácu a od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu posilnili aj ich strategické partnerstvo.



Čína sa podľa AFP prezentuje ako neutrálna strana v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine, ktorú nikdy neodsúdila, a tvrdí, že na rozdiel od Spojených štátov a Západu neposiela „smrtiacu pomoc“ ani jednej zo strán konfliktu. Je však blízkym hospodárskym a politickým spojencom Ruska a členské štáty NATO označili Peking za „rozhodujúceho podporovateľa“ vojny.



„Na pozvanie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova... minister zahraničných vecí Wang I absolvuje oficiálnu návštevu Moskvy od 31. marca do 2. apríla,“ uviedol hovorca čínskeho rezortu diplomacie. Wang I sa stretne s ruskými predstaviteľmi a bude rokovať s Lavrovom.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že ministri budú diskutovať o medzinárodných otázkach vrátane vyhliadok na vyriešenie vojny na Ukrajine.



„Čína je ochotná využiť túto návštevu ako príležitosť spolupracovať s Ruskom na podpore implementácie dôležitého konsenzu dosiahnutého dvoma hlavami štátov,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva. Témou rozhovorov bude aj rozvoj čínsko-ruských vzťahov, medzinárodné a regionálne otázky.



Peking minulý mesiac navštívil tajomník ruskej Bezpečnostnej rady Segej Šojgu, len niekoľko dní po tom, čo čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonáte s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom vyzdvihol „pozitívne úsilie Moskvy o zmiernenie ukrajinskej krízy“. Čína uviedla, že víta všetky kroky smerujúce k prímeriu v tomto konflikte.



Peking je však podľa AFP neustále vystavený výzvam, aby zatlačil na Moskvu, aby začala mierové rokovania a ukončila vojnu na Ukrajine. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vo štvrtok počas svojej návštevy v Pekingu uviedol, že Čína „musí zohrať úlohu pri presviedčaní Ruska, aby sa posadilo za rokovací stôl so serióznymi a čestnými návrhmi“.



Na návštevu Ruska sa chystá aj čínsky prezident, ktorý pricestuje do Moskvy v máji v čase osláv konca druhej svetovej vojny. Putin následne navštívi Peking na prelome augusta a septembra.