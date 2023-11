Wang I: Ohniská prípadov respiračných ochorení v Číne sú pod kontrolou

New York 30. novembra (TASR) - Nedávny nárast respiračných ochorení v Číne je bežným problémom, ktorému čelia všetky krajiny a čínske úrady ho majú plne pod kontrolou, uviedol čínsky minister zahraničných vecí Wang I, ktorý sa v stredu v New Yorku zúčastnil na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN venovanom konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň požiadala Čínu, aby poskytla podrobné informácie o náraste respiračných ochorení a ohniskách s vysokým výskytom zápalu pľúc u detí.



Predstaviteľ WHO však v pondelok uviedol, že nárast chorobnosti v Číne nie je taký veľký ako pred pandémiou vyvolanou ochorením COVID-19, a zopakoval, že v nedávnych prípadoch neboli nájdené žiadne nové alebo neobvyklé patogény.



Čína aj WHO svojho času čelili otázkam o transparentnosti zverejňovania správ o prvých prípadoch COVID-19, ktoré sa objavili v stredočínskom meste Wu-chan koncom roka 2019.